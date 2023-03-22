Источник: Евросоюз обсуждает новые санкции против России
Источник: Евросоюз обсуждает новые санкции против России, но пока без конкретики в мерах
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В Европейском союзе начали обсуждать, что должно быть включено в следующий пакет санкций против России, но конкретные меры пока не предложены, сообщил в среду РИА Новости информированный источник.
"Обсуждения о введении новых санкций в отношении России проходят сейчас между странами-членами ЕС, однако на данный момент не представлено ни одного конкретного предложения по одиннадцатому пакету санкций", - сказал он.
Собеседник агентства подтвердил сообщения СМИ, что ЕС планировал сохранить санкционное давление на Россию, несмотря на то что в ЕС заявляли, что дальнейшие действия сместятся в сторону борьбы с уклонением от санкций и усилий по обеспечению действенности уже существующих мер.
Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.