https://ria.ru/20230322/sanktsii-1859815881.html

Источник: Евросоюз обсуждает новые санкции против России

Источник: Евросоюз обсуждает новые санкции против России - РИА Новости, 22.03.2023

Источник: Евросоюз обсуждает новые санкции против России

В Европейском союзе начали обсуждать, что должно быть включено в следующий пакет санкций против России, но конкретные меры пока не предложены, сообщил в среду... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:17

2023-03-22T16:17

2023-03-22T16:20

россия

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. В Европейском союзе начали обсуждать, что должно быть включено в следующий пакет санкций против России, но конкретные меры пока не предложены, сообщил в среду РИА Новости информированный источник."Обсуждения о введении новых санкций в отношении России проходят сейчас между странами-членами ЕС, однако на данный момент не представлено ни одного конкретного предложения по одиннадцатому пакету санкций", - сказал он.Собеседник агентства подтвердил сообщения СМИ, что ЕС планировал сохранить санкционное давление на Россию, несмотря на то что в ЕС заявляли, что дальнейшие действия сместятся в сторону борьбы с уклонением от санкций и усилий по обеспечению действенности уже существующих мер.Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230321/sanktsii-1859452481.html

https://ria.ru/20230318/neft-1858753615.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии