https://ria.ru/20230322/rezervy-1859847563.html

ЦБ возобновил публикацию структуры международных резервов

ЦБ возобновил публикацию структуры международных резервов - РИА Новости, 22.03.2023

ЦБ возобновил публикацию структуры международных резервов

Банк России впервые с введения санкций опубликовал данные о структуре золотовалютных резервов. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T17:20

2023-03-22T17:20

2023-03-22T17:53

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Банк России впервые с введения санкций опубликовал данные о структуре золотовалютных резервов.Так, на 1 марта 2023 года международные резервы России составляли 574,247 миллиарда долларов против 617,133 миллиарда годом ранее. Объем иностранной валюты в активах сократился на 8,7 процента, до 410,65 миллиарда долларов, ее доля уменьшилась с 72,4 до 71,5 процента. Доля монетарного золота в активах выросла с 22,9 до 23,6 процента — в количественном выражении она составила 135,564 миллиарда долларов против 141,235 миллиарда годом ранее.При этом еще 0,86 процента, или 4,928 миллиарда долларов, на начало весны приходилось на резервную позицию в Международном валютном фонде, а около четырех процентов, или 23,1 миллиарда долларов, — на специальные права заимствования (СДР).В то же время регулятор не раскрыл, сколько в резервах приходится на иностранные ценные бумаги, наличную валюту и депозиты.

https://ria.ru/20230314/dollar-1857791225.html

https://ria.ru/20230320/banki-1859238553.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)