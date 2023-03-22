https://ria.ru/20230322/rezervy-1859847563.html
ЦБ возобновил публикацию структуры международных резервов
ЦБ возобновил публикацию структуры международных резервов - РИА Новости, 22.03.2023
ЦБ возобновил публикацию структуры международных резервов
Банк России впервые с введения санкций опубликовал данные о структуре золотовалютных резервов. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:20
2023-03-22T17:20
2023-03-22T17:53
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Банк России впервые с введения санкций опубликовал данные о структуре золотовалютных резервов.Так, на 1 марта 2023 года международные резервы России составляли 574,247 миллиарда долларов против 617,133 миллиарда годом ранее. Объем иностранной валюты в активах сократился на 8,7 процента, до 410,65 миллиарда долларов, ее доля уменьшилась с 72,4 до 71,5 процента. Доля монетарного золота в активах выросла с 22,9 до 23,6 процента — в количественном выражении она составила 135,564 миллиарда долларов против 141,235 миллиарда годом ранее.При этом еще 0,86 процента, или 4,928 миллиарда долларов, на начало весны приходилось на резервную позицию в Международном валютном фонде, а около четырех процентов, или 23,1 миллиарда долларов, — на специальные права заимствования (СДР).В то же время регулятор не раскрыл, сколько в резервах приходится на иностранные ценные бумаги, наличную валюту и депозиты.
https://ria.ru/20230314/dollar-1857791225.html
https://ria.ru/20230320/banki-1859238553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ возобновил публикацию структуры международных резервов
Банк России возобновил публикацию структуры международных резервов
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Банк России впервые с введения санкций опубликовал данные о структуре золотовалютных резервов.
Так, на 1 марта 2023 года международные резервы России составляли 574,247 миллиарда долларов против 617,133 миллиарда годом ранее.
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Объем иностранной валюты в активах сократился на 8,7 процента, до 410,65 миллиарда долларов, ее доля уменьшилась с 72,4 до 71,5 процента.
Доля монетарного золота в активах выросла с 22,9 до 23,6 процента — в количественном выражении она составила 135,564 миллиарда долларов против 141,235 миллиарда годом ранее.
При этом еще 0,86 процента, или 4,928 миллиарда долларов, на начало весны приходилось на резервную позицию в Международном валютном фонде, а около четырех процентов, или 23,1 миллиарда долларов, — на специальные права заимствования (СДР).
В то же время регулятор не раскрыл, сколько в резервах приходится на иностранные ценные бумаги, наличную валюту и депозиты.
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