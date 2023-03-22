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ЦБ возобновил публикацию структуры международных резервов - РИА Новости, 22.03.2023
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17:20 22.03.2023 (обновлено: 17:53 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/rezervy-1859847563.html
ЦБ возобновил публикацию структуры международных резервов
ЦБ возобновил публикацию структуры международных резервов - РИА Новости, 22.03.2023
ЦБ возобновил публикацию структуры международных резервов
Банк России впервые с введения санкций опубликовал данные о структуре золотовалютных резервов. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T17:20
2023-03-22T17:53
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Банк России впервые с введения санкций опубликовал данные о структуре золотовалютных резервов.Так, на 1 марта 2023 года международные резервы России составляли 574,247 миллиарда долларов против 617,133 миллиарда годом ранее. Объем иностранной валюты в активах сократился на 8,7 процента, до 410,65 миллиарда долларов, ее доля уменьшилась с 72,4 до 71,5 процента. Доля монетарного золота в активах выросла с 22,9 до 23,6 процента — в количественном выражении она составила 135,564 миллиарда долларов против 141,235 миллиарда годом ранее.При этом еще 0,86 процента, или 4,928 миллиарда долларов, на начало весны приходилось на резервную позицию в Международном валютном фонде, а около четырех процентов, или 23,1 миллиарда долларов, — на специальные права заимствования (СДР).В то же время регулятор не раскрыл, сколько в резервах приходится на иностранные ценные бумаги, наличную валюту и депозиты.
https://ria.ru/20230314/dollar-1857791225.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ возобновил публикацию структуры международных резервов

Банк России возобновил публикацию структуры международных резервов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Банк России впервые с введения санкций опубликовал данные о структуре золотовалютных резервов.
Так, на 1 марта 2023 года международные резервы России составляли 574,247 миллиарда долларов против 617,133 миллиарда годом ранее.
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14 марта, 14:54
Объем иностранной валюты в активах сократился на 8,7 процента, до 410,65 миллиарда долларов, ее доля уменьшилась с 72,4 до 71,5 процента.
Доля монетарного золота в активах выросла с 22,9 до 23,6 процента — в количественном выражении она составила 135,564 миллиарда долларов против 141,235 миллиарда годом ранее.
При этом еще 0,86 процента, или 4,928 миллиарда долларов, на начало весны приходилось на резервную позицию в Международном валютном фонде, а около четырех процентов, или 23,1 миллиарда долларов, — на специальные права заимствования (СДР).
В то же время регулятор не раскрыл, сколько в резервах приходится на иностранные ценные бумаги, наличную валюту и депозиты.
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20 марта, 17:18
 
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