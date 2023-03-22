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Американский эксперт спрогнозировал рецессию в США - РИА Новости, 22.03.2023
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03:03 22.03.2023 (обновлено: 03:14 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/retsessiya-1859654925.html
Американский эксперт спрогнозировал рецессию в США
Американский эксперт спрогнозировал рецессию в США - РИА Новости, 22.03.2023
Американский эксперт спрогнозировал рецессию в США
Риск наступления рецессии в экономике США неизбежен, в ближайшие два месяца стоит ожидать резкого снижения экономической активности и ВВП, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T03:03
2023-03-22T03:14
в мире
экономика
сша
калифорния
lehman brothers
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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Риск наступления рецессии в экономике США неизбежен, в ближайшие два месяца стоит ожидать резкого снижения экономической активности и ВВП, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд."Вероятность рецессии сейчас, по моему мнению, является бесспорной", — сообщил он.Говоря о банкротстве в марте 2023 года калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB) и риске начала нового финансового кризиса в США, Макдональд, работавший в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавший за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, указал на ожидаемое резкое снижение экономической активности и ВВП."В последующий месяц или два типичным является резкое сокращение экономической активности, ВВП, рабочих мест — сокращения рабочих мест, вероятнее всего, будут увеличиваться резкими темпами. &lt;...&gt; Происходит утрата доверия в системе со стороны инвесторов, которые переживают потери из-за банков США и Европы", — отметил собеседник агентства.Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством финансовой организации в Штатах после кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты перешли из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также стало известно о закрытии криптоориентированного банка Silvergate.
https://ria.ru/20230321/bank-1859393923.html
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в мире, экономика, сша, калифорния, lehman brothers
В мире, Экономика, США, Калифорния, Lehman Brothers
Американский эксперт спрогнозировал рецессию в США

Макдональд: риск рецессии в экономике США неизбежен, стоит ждать снижения ВВП

© AP Photo / Mary AltafferЗдание Нью-Йоркской фондовой биржи
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Mary Altaffer
Здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Риск наступления рецессии в экономике США неизбежен, в ближайшие два месяца стоит ожидать резкого снижения экономической активности и ВВП, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.
"Вероятность рецессии сейчас, по моему мнению, является бесспорной", — сообщил он.
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Говоря о банкротстве в марте 2023 года калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB) и риске начала нового финансового кризиса в США, Макдональд, работавший в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавший за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, указал на ожидаемое резкое снижение экономической активности и ВВП.
"В последующий месяц или два типичным является резкое сокращение экономической активности, ВВП, рабочих мест — сокращения рабочих мест, вероятнее всего, будут увеличиваться резкими темпами. <...> Происходит утрата доверия в системе со стороны инвесторов, которые переживают потери из-за банков США и Европы", — отметил собеседник агентства.
Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством финансовой организации в Штатах после кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты перешли из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также стало известно о закрытии криптоориентированного банка Silvergate.
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