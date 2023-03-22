https://ria.ru/20230322/retsessiya-1859654925.html

Американский эксперт спрогнозировал рецессию в США

Американский эксперт спрогнозировал рецессию в США - РИА Новости, 22.03.2023

Американский эксперт спрогнозировал рецессию в США

Риск наступления рецессии в экономике США неизбежен, в ближайшие два месяца стоит ожидать резкого снижения экономической активности и ВВП, заявил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T03:03

2023-03-22T03:03

2023-03-22T03:14

в мире

экономика

сша

калифорния

lehman brothers

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ВАШИНГТОН, 22 мар — РИА Новости. Риск наступления рецессии в экономике США неизбежен, в ближайшие два месяца стоит ожидать резкого снижения экономической активности и ВВП, заявил РИА Новости бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд."Вероятность рецессии сейчас, по моему мнению, является бесспорной", — сообщил он.Говоря о банкротстве в марте 2023 года калифорнийского банка Silicon Valley Bank (SVB) и риске начала нового финансового кризиса в США, Макдональд, работавший в Lehman Brothers в период финансового кризиса 2008 года и отвечавший за управление долговыми обязательствами и торговлю конвертируемыми ценными бумагами, указал на ожидаемое резкое снижение экономической активности и ВВП."В последующий месяц или два типичным является резкое сокращение экономической активности, ВВП, рабочих мест — сокращения рабочих мест, вероятнее всего, будут увеличиваться резкими темпами. <...> Происходит утрата доверия в системе со стороны инвесторов, которые переживают потери из-за банков США и Европы", — отметил собеседник агентства.Банкротство американского инвестиционного банка Lehman Brothers в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса.Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством финансовой организации в Штатах после кризиса 2008 года. Все застрахованные депозиты перешли из SVB в отдельно созданную структуру — Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Помимо этого, власти закрыли крупный нью-йоркский Signature Bank из-за системных рисков, также стало известно о закрытии криптоориентированного банка Silvergate.

https://ria.ru/20230321/bank-1859393923.html

https://ria.ru/20230317/banki-1858732747.html

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в мире, экономика, сша, калифорния, lehman brothers