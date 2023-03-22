https://ria.ru/20230322/remont-1859744747.html

Путин даст поручение проработать вопрос ремонта ссузов

Путин даст поручение проработать вопрос ремонта ссузов - РИА Новости, 22.03.2023

Путин даст поручение проработать вопрос ремонта ссузов

Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение кабмину проработать вопрос о программе ремонта средних специальных учебных заведений (ссузов). РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:36

2023-03-22T12:36

2023-03-22T12:41

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение кабмину проработать вопрос о программе ремонта средних специальных учебных заведений (ссузов). В среду президент провел рабочую встречу с руководителем фракции партии "Единая Россия" в Государственной Думе Владимиром Васильевым. В ходе встречи Васильев рассказал главе государства о том, что полторы тысячи средних специальных учебных заведений нуждаются сегодня в ремонте, и предложил распространить программу по ремонту и на них, по аналогии со школами. По словам Васильева, на это потребуется около 5-6 миллиардов рублей. "Хорошо. Я правительству дам поручение проработать обязательно", - сказал Путин.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рабочая встреча Путина с руководителем фракции "Единая Россия" Рабочая встреча Путина с руководителем фракции "Единая Россия" 2023-03-22T12:36 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, образование - общество, владимир васильев, единая россия, россия