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Путин даст поручение проработать вопрос ремонта ссузов - РИА Новости, 22.03.2023
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12:36 22.03.2023 (обновлено: 12:41 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/remont-1859744747.html
Путин даст поручение проработать вопрос ремонта ссузов
Путин даст поручение проработать вопрос ремонта ссузов - РИА Новости, 22.03.2023
Путин даст поручение проработать вопрос ремонта ссузов
Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение кабмину проработать вопрос о программе ремонта средних специальных учебных заведений (ссузов). РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:36
2023-03-22T12:41
владимир путин
образование - общество
владимир васильев
единая россия
россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение кабмину проработать вопрос о программе ремонта средних специальных учебных заведений (ссузов). В среду президент провел рабочую встречу с руководителем фракции партии "Единая Россия" в Государственной Думе Владимиром Васильевым. В ходе встречи Васильев рассказал главе государства о том, что полторы тысячи средних специальных учебных заведений нуждаются сегодня в ремонте, и предложил распространить программу по ремонту и на них, по аналогии со школами. По словам Васильева, на это потребуется около 5-6 миллиардов рублей. "Хорошо. Я правительству дам поручение проработать обязательно", - сказал Путин.
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Рабочая встреча Путина с руководителем фракции "Единая Россия"
Рабочая встреча Путина с руководителем фракции "Единая Россия"
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владимир путин, образование - общество, владимир васильев, единая россия, россия
Владимир Путин, Образование - Общество, Владимир Васильев, Единая Россия, Россия
Путин даст поручение проработать вопрос ремонта ссузов

Путин даст поручение проработать вопрос ремонта средних специальных учебных заведений

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дать поручение кабмину проработать вопрос о программе ремонта средних специальных учебных заведений (ссузов).
В среду президент провел рабочую встречу с руководителем фракции партии "Единая Россия" в Государственной Думе Владимиром Васильевым. В ходе встречи Васильев рассказал главе государства о том, что полторы тысячи средних специальных учебных заведений нуждаются сегодня в ремонте, и предложил распространить программу по ремонту и на них, по аналогии со школами. По словам Васильева, на это потребуется около 5-6 миллиардов рублей.
"Хорошо. Я правительству дам поручение проработать обязательно", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
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Владимир ПутинОбразование - ОбществоВладимир ВасильевЕдиная РоссияРоссия
 
 
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