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В России почти вдвое вырос спрос на услуги по ремонту - РИА Новости, 22.03.2023
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05:01 22.03.2023 (обновлено: 05:50 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/remont-1859659307.html
В России почти вдвое вырос спрос на услуги по ремонту
В России почти вдвое вырос спрос на услуги по ремонту - РИА Новости, 22.03.2023
В России почти вдвое вырос спрос на услуги по ремонту
Спрос на все услуги по ремонту на платформе "Авито Услуги" в России с 1 по 14 марта 2023 года вырос на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... РИА Новости, 22.03.2023
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россия
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спрос на все услуги по ремонту на платформе "Авито Услуги" в России с 1 по 14 марта 2023 года вырос на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании компании, результаты которого есть у РИА Новости. "Спрос на все услуги по ремонту по стране с начала марта этого года увеличился на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как число предложений от мастеров - на 30%", - говорится в исследовании. Отмечается, что за исследуемый период значительно выросло число предложений от специалистов по работам, связанным с металлоконструкциями и коваными изделиями. Так, мастера разместили в 3 раза больше объявлений по монтажу, сварке и ремонту поручней, перил и лестниц. В то же время спрос на исполнителей возрос в 4 раза, а цена их услуг стартует от 900 рублей за квадратный метр работ. Не меньшей популярностью пользуются изоляционные работы (по шумо- и гидроизоляции). Объявлений на платформе с предложением услуг от мастеров в данной сфере в начале марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало больше на 209%, еще больше увеличился спрос - в 3,5 раза. Спрос на специалистов по установке натяжных полотков также вырос - на 126%, а предлагать свои услуги на "Авито" специалисты стали на 76% чаще. Кроме того, с 1 по 14 марта 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на специалистов по плиточным работам (+105%), по поклейке обоев (+104%), по электрике (+100%), высотным работам (+92%), столярному и плотницкому мастерству (+82%).
https://ria.ru/20230315/teploseti-1858106382.html
https://ria.ru/20230307/kapremont-1856441478.html
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россия, общество
Россия, Общество
В России почти вдвое вырос спрос на услуги по ремонту

Спрос на услуги по ремонту в России вырос за год на 84 процента

© Студия дизайна "Уютная квартира"Интерьер
Интерьер
© Студия дизайна "Уютная квартира"
Интерьер. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Спрос на все услуги по ремонту на платформе "Авито Услуги" в России с 1 по 14 марта 2023 года вырос на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании компании, результаты которого есть у РИА Новости.
"Спрос на все услуги по ремонту по стране с начала марта этого года увеличился на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как число предложений от мастеров - на 30%", - говорится в исследовании.
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Отмечается, что за исследуемый период значительно выросло число предложений от специалистов по работам, связанным с металлоконструкциями и коваными изделиями. Так, мастера разместили в 3 раза больше объявлений по монтажу, сварке и ремонту поручней, перил и лестниц. В то же время спрос на исполнителей возрос в 4 раза, а цена их услуг стартует от 900 рублей за квадратный метр работ.
Не меньшей популярностью пользуются изоляционные работы (по шумо- и гидроизоляции). Объявлений на платформе с предложением услуг от мастеров в данной сфере в начале марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало больше на 209%, еще больше увеличился спрос - в 3,5 раза.
Спрос на специалистов по установке натяжных полотков также вырос - на 126%, а предлагать свои услуги на "Авито" специалисты стали на 76% чаще.
Кроме того, с 1 по 14 марта 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на специалистов по плиточным работам (+105%), по поклейке обоев (+104%), по электрике (+100%), высотным работам (+92%), столярному и плотницкому мастерству (+82%).
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