https://ria.ru/20230322/reforma-1859796045.html

Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу

Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу - РИА Новости, 22.03.2023

Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не рад проводить пенсионную реформу и сожалеет, что власти не смогли лучше объяснить необходимость реформы... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:11

2023-03-22T15:11

2023-03-22T16:46

франция

в мире

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не рад проводить пенсионную реформу и сожалеет, что власти не смогли лучше объяснить необходимость реформы французам."Сейчас, когда я говорю с вами, вы думаете, что мне в удовольствие проводить эту реформу? Вы думаете, я не мог сделать, как многие до меня, и просто замести пыль под ковер? Да, но в действительности я сожалею, что мы не смогли вместе осознать необходимость проведения этой реформы", - сказал он в среду в эфире телеканала France 2.Макрон отметил, что у него "нет сожалений" по поводу проведения реформы, однако он сожалеет, что правительство "не сумело убедить французов в необходимости этой реформы"."Не существует 36 разных решений, а все проекты, предложенные оппозицией, имеют в своей основе (бюджетный - ред.) дефицит. А что такое дефицит? Это, в сущности, когда вы заставляете платить ваших детей, потому что сегодня вы отказываетесь принять ясное и смелое решение", - сказал он.Макрон подчеркнул, что альтернативой реформе могло бы быть повышение налогов, "которые во Франции являются одними из наиболее высоких среди западных стран", или сокращение пенсионных выплат.Он также подтвердил, что "по-прежнему полностью доверяет" премьер-министру Элизабет Борн, и поручил ей разработать правительственную программу "для расширения президентского большинства" в парламенте.Макрон добавил, что готов "в ближайшее время" возобновить социальный диалог по "более существенным", чем повышение пенсионного возраста, вопросам, таким как условия труда, профессиональное выгорание и завершение карьеры.Президент сообщил, что пенсионная реформа находится на рассмотрении в Конституционном совете, ее вступление в силу будет зависеть от его решения.Отвечая на вопрос, вступит ли пенсионная реформа в силу с 1 сентября, Макрон сообщил, что она "находится на рассмотрении в Конституционном совете, и ее вступление в силу будет зависеть от его решения".При этом он сообщил, что хотел бы, чтобы реформа вступила в силу "до конца года", что позволит "1,8 миллионам французов начать получать пенсию на 600 евро в год больше".На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.Во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. В четверг состоится девятая акция протеста.Также с 7 марта во многих ключевых секторах экономики страны, включая энергетический сектор, проходят бессрочные забастовки.

https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html

https://ria.ru/20230322/zabastovki-1859797952.html

https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859783524.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

франция, в мире, эммануэль макрон