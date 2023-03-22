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Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу - РИА Новости, 22.03.2023
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15:11 22.03.2023 (обновлено: 16:46 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/reforma-1859796045.html
Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу
Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу - РИА Новости, 22.03.2023
Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не рад проводить пенсионную реформу и сожалеет, что власти не смогли лучше объяснить необходимость реформы... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:11
2023-03-22T16:46
франция
в мире
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не рад проводить пенсионную реформу и сожалеет, что власти не смогли лучше объяснить необходимость реформы французам."Сейчас, когда я говорю с вами, вы думаете, что мне в удовольствие проводить эту реформу? Вы думаете, я не мог сделать, как многие до меня, и просто замести пыль под ковер? Да, но в действительности я сожалею, что мы не смогли вместе осознать необходимость проведения этой реформы", - сказал он в среду в эфире телеканала France 2.Макрон отметил, что у него "нет сожалений" по поводу проведения реформы, однако он сожалеет, что правительство "не сумело убедить французов в необходимости этой реформы"."Не существует 36 разных решений, а все проекты, предложенные оппозицией, имеют в своей основе (бюджетный - ред.) дефицит. А что такое дефицит? Это, в сущности, когда вы заставляете платить ваших детей, потому что сегодня вы отказываетесь принять ясное и смелое решение", - сказал он.Макрон подчеркнул, что альтернативой реформе могло бы быть повышение налогов, "которые во Франции являются одними из наиболее высоких среди западных стран", или сокращение пенсионных выплат.Он также подтвердил, что "по-прежнему полностью доверяет" премьер-министру Элизабет Борн, и поручил ей разработать правительственную программу "для расширения президентского большинства" в парламенте.Макрон добавил, что готов "в ближайшее время" возобновить социальный диалог по "более существенным", чем повышение пенсионного возраста, вопросам, таким как условия труда, профессиональное выгорание и завершение карьеры.Президент сообщил, что пенсионная реформа находится на рассмотрении в Конституционном совете, ее вступление в силу будет зависеть от его решения.Отвечая на вопрос, вступит ли пенсионная реформа в силу с 1 сентября, Макрон сообщил, что она "находится на рассмотрении в Конституционном совете, и ее вступление в силу будет зависеть от его решения".При этом он сообщил, что хотел бы, чтобы реформа вступила в силу "до конца года", что позволит "1,8 миллионам французов начать получать пенсию на 600 евро в год больше".На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции Франции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте.Во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. В четверг состоится девятая акция протеста.Также с 7 марта во многих ключевых секторах экономики страны, включая энергетический сектор, проходят бессрочные забастовки.
https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859533022.html
https://ria.ru/20230322/zabastovki-1859797952.html
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франция, в мире, эммануэль макрон
Франция, В мире, Эммануэль Макрон
Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу

Президент Франции Макрон заявил, что не рад проводить пенсионную реформу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПариж
Париж - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он не рад проводить пенсионную реформу и сожалеет, что власти не смогли лучше объяснить необходимость реформы французам.
"Сейчас, когда я говорю с вами, вы думаете, что мне в удовольствие проводить эту реформу? Вы думаете, я не мог сделать, как многие до меня, и просто замести пыль под ковер? Да, но в действительности я сожалею, что мы не смогли вместе осознать необходимость проведения этой реформы", - сказал он в среду в эфире телеканала France 2.
Макрон отметил, что у него "нет сожалений" по поводу проведения реформы, однако он сожалеет, что правительство "не сумело убедить французов в необходимости этой реформы".
"Не существует 36 разных решений, а все проекты, предложенные оппозицией, имеют в своей основе (бюджетный - ред.) дефицит. А что такое дефицит? Это, в сущности, когда вы заставляете платить ваших детей, потому что сегодня вы отказываетесь принять ясное и смелое решение", - сказал он.
Макрон подчеркнул, что альтернативой реформе могло бы быть повышение налогов, "которые во Франции являются одними из наиболее высоких среди западных стран", или сокращение пенсионных выплат.
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Он также подтвердил, что "по-прежнему полностью доверяет" премьер-министру Элизабет Борн, и поручил ей разработать правительственную программу "для расширения президентского большинства" в парламенте.
Макрон добавил, что готов "в ближайшее время" возобновить социальный диалог по "более существенным", чем повышение пенсионного возраста, вопросам, таким как условия труда, профессиональное выгорание и завершение карьеры.
Президент сообщил, что пенсионная реформа находится на рассмотрении в Конституционном совете, ее вступление в силу будет зависеть от его решения.
Отвечая на вопрос, вступит ли пенсионная реформа в силу с 1 сентября, Макрон сообщил, что она "находится на рассмотрении в Конституционном совете, и ее вступление в силу будет зависеть от его решения".
При этом он сообщил, что хотел бы, чтобы реформа вступила в силу "до конца года", что позволит "1,8 миллионам французов начать получать пенсию на 600 евро в год больше".
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Во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. В четверг состоится девятая акция протеста.
Также с 7 марта во многих ключевых секторах экономики страны, включая энергетический сектор, проходят бессрочные забастовки.
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