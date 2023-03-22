https://ria.ru/20230322/rassledovanie-1859732130.html

Совфед не собирается трясти "пробиркой Пауэлла", заявил Косачев

Совфед не собирается трясти "пробиркой Пауэлла", заявил Косачев - РИА Новости, 22.03.2023

Совфед не собирается трясти "пробиркой Пауэлла", заявил Косачев

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине не собирается трясти "пробиркой Пауэлла", в нынешних реалиях сделать это... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T11:55

2023-03-22T11:55

2023-03-22T11:55

в мире

сша

ирак

украина

константин косачев

колин пауэлл

саддам хусейн

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине не собирается трясти "пробиркой Пауэлла", в нынешних реалиях сделать это технически невозможно, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. "Сразу оговорюсь, что мы не собирались трясти той самой пресловутой "пробиркой Пауэлла". В отличие от Пауэлла мы прекрасно понимаем, что современная биология, в особенности, синтетическая биология, современные достижения в средствах доставки, в особенности... в области робототехники... объективно делают практически невозможным показать миру какую-то пробирку с сибирской язвой... и на этом основании обвинить кого-то в разработке биологического оружия", - сказал он на заседании комиссии. Пятого февраля 2003 года состоялось заседание Совбеза ООН, в ходе которого занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, а также связь режима Саддама Хусейна с международным терроризмом стали поводом для вторжения объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom). Операция, начавшаяся 20 марта 2003 года, была осуществлена без санкции ООН. Но позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности. Кампания завершилась 18 декабря 2011 года, когда Ирак покинула последняя колонна войск США.

https://ria.ru/20230322/ukraina-1859701980.html

https://ria.ru/20230322/epidemii-1859729191.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, ирак, украина, константин косачев, колин пауэлл, саддам хусейн, центральное разведывательное управление (цру), оон, совет федерации рф