https://ria.ru/20230322/rassledovanie-1859732130.html
Совфед не собирается трясти "пробиркой Пауэлла", заявил Косачев
Совфед не собирается трясти "пробиркой Пауэлла", заявил Косачев - РИА Новости, 22.03.2023
Совфед не собирается трясти "пробиркой Пауэлла", заявил Косачев
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине не собирается трясти "пробиркой Пауэлла", в нынешних реалиях сделать это... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T11:55
2023-03-22T11:55
2023-03-22T11:55
в мире
сша
ирак
украина
константин косачев
колин пауэлл
саддам хусейн
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине не собирается трясти "пробиркой Пауэлла", в нынешних реалиях сделать это технически невозможно, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев. "Сразу оговорюсь, что мы не собирались трясти той самой пресловутой "пробиркой Пауэлла". В отличие от Пауэлла мы прекрасно понимаем, что современная биология, в особенности, синтетическая биология, современные достижения в средствах доставки, в особенности... в области робототехники... объективно делают практически невозможным показать миру какую-то пробирку с сибирской язвой... и на этом основании обвинить кого-то в разработке биологического оружия", - сказал он на заседании комиссии. Пятого февраля 2003 года состоялось заседание Совбеза ООН, в ходе которого занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Информация ЦРУ о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, а также связь режима Саддама Хусейна с международным терроризмом стали поводом для вторжения объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom). Операция, начавшаяся 20 марта 2003 года, была осуществлена без санкции ООН. Но позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности. Кампания завершилась 18 декабря 2011 года, когда Ирак покинула последняя колонна войск США.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859701980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, ирак, украина, константин косачев, колин пауэлл, саддам хусейн, центральное разведывательное управление (цру), оон, совет федерации рф
В мире, США, Ирак, Украина, Константин Косачев, Колин Пауэлл, Саддам Хусейн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ООН, Совет Федерации РФ
Совфед не собирается трясти "пробиркой Пауэлла", заявил Косачев
Вице-спикер Совфеда Косачев: парламентская комиссия не будет трясти "пробиркой Пауэлла"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине не собирается трясти "пробиркой Пауэлла", в нынешних реалиях сделать это технически невозможно, заявил вице-спикер СФ Константин Косачев.
"Сразу оговорюсь, что мы не собирались трясти той самой пресловутой "пробиркой Пауэлла". В отличие от Пауэлла мы прекрасно понимаем, что современная биология, в особенности, синтетическая биология, современные достижения в средствах доставки, в особенности... в области робототехники... объективно делают практически невозможным показать миру какую-то пробирку с сибирской язвой... и на этом основании обвинить кого-то в разработке биологического оружия", - сказал он на заседании комиссии.
Лаборатории США на Украине были военными объектами, показало расследование
Пятого февраля 2003 года состоялось заседание Совбеза ООН
, в ходе которого занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл заявил, что получил информацию об имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна
технологиях производства биологического оружия, и продемонстрировал пробирку с белым порошком. Многие сделали вывод, что это образец производимых в Ираке
средств массового уничтожения.
Информация ЦРУ
о наличии в Ираке запасов оружия массового поражения, а также связь режима Саддама Хусейна с международным терроризмом стали поводом для вторжения объединенных сил США и антииракской коалиции "Шок и трепет" (Shock and Awe, впоследствии "Иракская свобода", Iraqi Freedom). Операция, начавшаяся 20 марта 2003 года, была осуществлена без санкции ООН.
Но позднее выяснилось, что ЦРУ дезинформировало власти, биологического оружия в Ираке не нашли, а госсекретарь пояснял, что фальшивую пробирку он показывал для убедительности.
Кампания завершилась 18 декабря 2011 года, когда Ирак покинула последняя колонна войск США.
Лаборатории США позволяют управлять эпидемиями, заявила Яровая