https://ria.ru/20230322/raskopki-1859707763.html

В Белоруссии проведут массовые раскопки жертв нацистского геноцида

В Белоруссии проведут массовые раскопки жертв нацистского геноцида - РИА Новости, 22.03.2023

В Белоруссии проведут массовые раскопки жертв нацистского геноцида

В Белоруссии в этом году запланировали раскопки в 36 местах массового уничтожения людей в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:59

2023-03-22T10:59

2023-03-22T10:59

белоруссия

минск

минская область

генеральная прокуратура рф

великая отечественная война (1941-1945)

в мире

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МИНСК, 21 мар – РИА Новости. В Белоруссии в этом году запланировали раскопки в 36 местах массового уничтожения людей в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости начальник управления - руководитель профильной следственной группы Генпрокуратуры Валерий Толкачев. Как отмечал генпрокурор республики Андрей Швед, Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики, а также международного признания геноцида в Беларуси. "Только за 2022 год проведены раскопки в 25 местах захоронений жертв геноцида. В 2023 году запланировано проведение таких работ в 36 местах. <…> Это трудоемкий и кропотливый процесс", - сказал Толкачев. По его словам, одно из крупных мест массового уничтожения людей, установленное в ходе расследования дела о геноциде, обнаружено в урочище Ивановщина Логойского района Минской области. Согласно заключению экспертов, там извлечены останки не менее чем 1020 человек, более половины из которых - это женщины и дети. Возраст погибших от грудного до 70 лет. Также получены сведения о не менее чем семи массовых захоронениях вблизи урочища Уручье под Минском, где общее число погребенных может составлять порядка 38 тысяч. По свидетельствам очевидцев, с 1941 вплоть до 1944 года нацисты привозили к этому месту жителей Минска и окрестностей, в том числе узников минских лагерей смерти: мужчин, женщин, детей. В мае 2022 года при продолжении поисковых мероприятий в урочище Уручье обнаружено второе из семи мест массового истребления мирных жителей. Толкачев рассказал, что одно из ранее неизвестных мест захоронения жертв геноцида также обнаружено в лесу возле деревень Слобода и Бортники Бешенковичского района Витебской области. Там найдены останки не менее чем 80 человек. Источниками информации Генпрокуратуры служат архивные данные, в том числе поступающая из Государственного архива России, а также опросы местных жителей.

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859663080.html

https://ria.ru/20230322/katryuk-1859674936.html

https://ria.ru/20230321/amunitsiya-1859370853.html

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белоруссия, минск, минская область, генеральная прокуратура рф, великая отечественная война (1941-1945), в мире