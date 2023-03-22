https://ria.ru/20230322/raskopki-1859707763.html
В Белоруссии проведут массовые раскопки жертв нацистского геноцида
В Белоруссии проведут массовые раскопки жертв нацистского геноцида - РИА Новости, 22.03.2023
В Белоруссии проведут массовые раскопки жертв нацистского геноцида
В Белоруссии в этом году запланировали раскопки в 36 местах массового уничтожения людей в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:59
2023-03-22T10:59
2023-03-22T10:59
белоруссия
минск
минская область
генеральная прокуратура рф
великая отечественная война (1941-1945)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775565138_0:135:1350:894_1920x0_80_0_0_a5e7ab5cfc9fb2b14608da9c91defec0.jpg
МИНСК, 21 мар – РИА Новости. В Белоруссии в этом году запланировали раскопки в 36 местах массового уничтожения людей в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости начальник управления - руководитель профильной следственной группы Генпрокуратуры Валерий Толкачев. Как отмечал генпрокурор республики Андрей Швед, Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики, а также международного признания геноцида в Беларуси. "Только за 2022 год проведены раскопки в 25 местах захоронений жертв геноцида. В 2023 году запланировано проведение таких работ в 36 местах. <…> Это трудоемкий и кропотливый процесс", - сказал Толкачев. По его словам, одно из крупных мест массового уничтожения людей, установленное в ходе расследования дела о геноциде, обнаружено в урочище Ивановщина Логойского района Минской области. Согласно заключению экспертов, там извлечены останки не менее чем 1020 человек, более половины из которых - это женщины и дети. Возраст погибших от грудного до 70 лет. Также получены сведения о не менее чем семи массовых захоронениях вблизи урочища Уручье под Минском, где общее число погребенных может составлять порядка 38 тысяч. По свидетельствам очевидцев, с 1941 вплоть до 1944 года нацисты привозили к этому месту жителей Минска и окрестностей, в том числе узников минских лагерей смерти: мужчин, женщин, детей. В мае 2022 года при продолжении поисковых мероприятий в урочище Уручье обнаружено второе из семи мест массового истребления мирных жителей. Толкачев рассказал, что одно из ранее неизвестных мест захоронения жертв геноцида также обнаружено в лесу возле деревень Слобода и Бортники Бешенковичского района Витебской области. Там найдены останки не менее чем 80 человек. Источниками информации Генпрокуратуры служат архивные данные, в том числе поступающая из Государственного архива России, а также опросы местных жителей.
https://ria.ru/20230322/khatyn-1859663080.html
https://ria.ru/20230322/katryuk-1859674936.html
https://ria.ru/20230321/amunitsiya-1859370853.html
белоруссия
минск
минская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775565138_82:0:1282:900_1920x0_80_0_0_966c3b986d2be3b652ae5fc973e6da31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, минская область, генеральная прокуратура рф, великая отечественная война (1941-1945), в мире
Белоруссия, Минск, Минская область, Генеральная прокуратура РФ, Великая Отечественная война (1941-1945), В мире
В Белоруссии проведут массовые раскопки жертв нацистского геноцида
В Белоруссии проведут раскопки в 36 местах массового уничтожения людей нацистами
МИНСК, 21 мар – РИА Новости. В Белоруссии в этом году запланировали раскопки в 36 местах массового уничтожения людей в годы Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости начальник управления - руководитель профильной следственной группы Генпрокуратуры Валерий Толкачев.
Как отмечал генпрокурор республики Андрей Швед, Минск
будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики, а также международного признания геноцида в Беларуси.
В России обнародовали самый первый документ со списком жертв Хатыни
"Только за 2022 год проведены раскопки в 25 местах захоронений жертв геноцида. В 2023 году запланировано проведение таких работ в 36 местах. <…> Это трудоемкий и кропотливый процесс", - сказал Толкачев.
По его словам, одно из крупных мест массового уничтожения людей, установленное в ходе расследования дела о геноциде, обнаружено в урочище Ивановщина Логойского района Минской области
.
Согласно заключению экспертов, там извлечены останки не менее чем 1020 человек, более половины из которых - это женщины и дети. Возраст погибших от грудного до 70 лет.
Также получены сведения о не менее чем семи массовых захоронениях вблизи урочища Уручье под Минском, где общее число погребенных может составлять порядка 38 тысяч.
Одного из палачей Хатыни Катрюка даже подельники уличали в жестокости
По свидетельствам очевидцев, с 1941 вплоть до 1944 года нацисты привозили к этому месту жителей Минска и окрестностей, в том числе узников минских лагерей смерти: мужчин, женщин, детей.
«
"Расследование уголовного дела о геноциде открыло дополнительные возможности по сбору доказательств преступлений приспешников нацистов на нашей территории. Сопоставление всей полученной информации: и архивных документов, и показаний свидетелей позволило - в начале октября 2021 года обнаружить в лесном массиве … первое из предполагаемых семи мест массовых захоронений", - рассказал представитель Генпрокуратуры.
В мае 2022 года при продолжении поисковых мероприятий в урочище Уручье обнаружено второе из семи мест массового истребления мирных жителей.
Толкачев рассказал, что одно из ранее неизвестных мест захоронения жертв геноцида также обнаружено в лесу возле деревень Слобода и Бортники Бешенковичского района Витебской области
. Там найдены останки не менее чем 80 человек.
Источниками информации Генпрокуратуры служат архивные данные, в том числе поступающая из Государственного архива России
, а также опросы местных жителей.
В Запорожской области нашли немецкую амуницию времен ВОВ