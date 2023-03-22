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В программе "Шатра Рамадана" в Москве учтут тему Года педагога и наставника - РИА Новости, 22.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
14:21 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/ramadan-1859781676.html
В программе "Шатра Рамадана" в Москве учтут тему Года педагога и наставника
В программе "Шатра Рамадана" в Москве учтут тему Года педагога и наставника - РИА Новости, 22.03.2023
В программе "Шатра Рамадана" в Москве учтут тему Года педагога и наставника
Социальный проект "Шатер Рамадана" с 22 марта по 23 апреля 2023 года в месяц мусульманского поста Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ)... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:21
2023-03-22T14:21
год педагога и наставника
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Социальный проект "Шатер Рамадана" с 22 марта по 23 апреля 2023 года в месяц мусульманского поста Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) соберет под свои своды 50 тысяч человек разных конфессиональных принадлежностей, сообщил РИА Новости во вторник зампред ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. "Мы ожидаем, что в течение месяца поста (с 22 марта по 23 апреля нынешнего года) "Шатер Рамадана", который проводится 18-й раз у мечети на Поклонной горе в Москве, соберет 50 тысяч человек. В проекте принимают участие более 10 стран, в их числе ОАЭ, Турция, Катар, Иран, Индонезия, а также страны СНГ. Нашими гостями станут не только мусульмане, но и православные, иудеи, буддисты. Программа Шатра составлена с учётом объявленного по указу президента РФ Владимира Путина Года педагога и наставника", - сказал Аляутдинов. Религиозный деятель сообщил, что среди тех, кто примет участие, - представители Аппарата Президента, члены Совета Федерации и Государственной Думы, а также ученые, деятели искусств, бизнесмены и спортсмены. "Самые желанные гости "Шатра" – мусульмане, соблюдающие пост в Священный месяц Рамадан", - отметил Аляутдинов. "Крайне важно, каждый участник проекта почувствовал сопричастность к благим делам, ответственность за свое будущее и будущее подрастающего поколения. Главным ориентиром для мусульман является пророк Мухаммед. В рамках вечеров "Шатра Рамадана" гости познакомятся с известными духовными, интеллектуальными наставниками народов России и мира", - сказал Ильдар Аляутдинов. Муфтий подчеркнул, что для военнослужащих-мусульман, раненых в ходе спецоперации на Украине, будут доставлены в военные госпитали Московского региона сотни продуктовых наборов. Проект "Шатер Рамадана" в 800 квадратных метров - это проведение благотворительных ифтаров (разговений) на протяжении всего месяца Рамадан. Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
РИА Новости
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общество
Год педагога и наставника, Общество

В программе "Шатра Рамадана" в Москве учтут тему Года педагога и наставника

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВечер Республики Крым в рамках благотворительного проекта "Шатер Рамадана"
Вечер Республики Крым в рамках благотворительного проекта Шатер Рамадана - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Социальный проект "Шатер Рамадана" с 22 марта по 23 апреля 2023 года в месяц мусульманского поста Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) соберет под свои своды 50 тысяч человек разных конфессиональных принадлежностей, сообщил РИА Новости во вторник зампред ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"Мы ожидаем, что в течение месяца поста (с 22 марта по 23 апреля нынешнего года) "Шатер Рамадана", который проводится 18-й раз у мечети на Поклонной горе в Москве, соберет 50 тысяч человек. В проекте принимают участие более 10 стран, в их числе ОАЭ, Турция, Катар, Иран, Индонезия, а также страны СНГ. Нашими гостями станут не только мусульмане, но и православные, иудеи, буддисты. Программа Шатра составлена с учётом объявленного по указу президента РФ Владимира Путина Года педагога и наставника", - сказал Аляутдинов.
Религиозный деятель сообщил, что среди тех, кто примет участие, - представители Аппарата Президента, члены Совета Федерации и Государственной Думы, а также ученые, деятели искусств, бизнесмены и спортсмены.
"Самые желанные гости "Шатра" – мусульмане, соблюдающие пост в Священный месяц Рамадан", - отметил Аляутдинов.
"Крайне важно, каждый участник проекта почувствовал сопричастность к благим делам, ответственность за свое будущее и будущее подрастающего поколения. Главным ориентиром для мусульман является пророк Мухаммед. В рамках вечеров "Шатра Рамадана" гости познакомятся с известными духовными, интеллектуальными наставниками народов России и мира", - сказал Ильдар Аляутдинов.
Муфтий подчеркнул, что для военнослужащих-мусульман, раненых в ходе спецоперации на Украине, будут доставлены в военные госпитали Московского региона сотни продуктовых наборов.
Проект "Шатер Рамадана" в 800 квадратных метров - это проведение благотворительных ифтаров (разговений) на протяжении всего месяца Рамадан.
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
Рабочие форумы, встречи, профессиональные конкурсы, участие в культурно-просветительных проектах и гуманитарных миссиях должны способствовать поощрению учителей и распространению их опыта, улучшению качества школьных программ, привлечению в учебные заведения молодых людей и повышению престижа педагогических профессий.
В системе общего образования около 1,3 миллиона педагогических работников, из них 1,1 миллиона – учителя.
 
Год педагога и наставникаОбщество
 
 
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