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КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря - РИА Новости, 22.03.2023
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12:16 22.03.2023 (обновлено: 12:46 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/rakety-1859740170.html
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря - РИА Новости, 22.03.2023
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря
Северная Корея в среду утром пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:16
2023-03-22T12:46
в мире
японское море
южная корея
сша
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СЕУЛ, 22 мар – РИА Новости. Северная Корея в среду утром пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Ранее газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на военный источник сообщила, что КНДР пустила с обрыва на побережье в районе Хыннам провинции Хамгён-Намдо крылатую ракету большой дальности, которая пролетела около двух тысяч километров. Предполагалось, что это может быть усовершенствованная крылатая ракета типа KN-27, которую называют "северокорейским Томагавком".Южнокорейские военные подтвердили информацию, но уточнили регион и то, что ракет было несколько. "Наши военные в среду 22 марта примерно в 10.15 (04.15 мск) засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря из района Хамхын провинции Хамген-Намдо" , - сообщили военные.Южнокорейские и американские разведывательные органы проводят анализ данных.Представители Южной Кореи подчеркнули, что успешно завершат совместные с США учения Freedom Shield и продолжат проводить учения Warrior Shield.Как подчеркивала газета " Чосон Ильбо", Северная Корея, по всей видимости, пытается разнообразить способы пуска своих ракет, чтобы повысить их выживаемость и затруднить точечные атаки по своим ракетам со стороны Южной Кореи и США. Пхеньян уже проводил пуск ракет с поезда, с подводной лодки, с озера, из подземной шахты, а теперь и с прибрежных скал.Ранее сообщалось, что КНДР 18-19 марта провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала и возможностей сдерживания войны и способности к контратаке. По заявлению КНДР, ее тактическая ракета была пущена из уезда Чхольсан провинции Пхенан-Пукто, пролетела 800 километров на высоте 800 метров и разорвалась над установленным местом в Японском море. Как отмечалось в СМИ, опубликованные КНДР фотографии пуска указывают на пуск ракеты с наземной установки или подземного ангара, так называемого "силоса".Южная Корея и США в настоящий момент проводят масштабные военные тренировки. С 13 по 23 марта проходят учения Freedom Shield, которые представляют собой компьютерное моделирование "реалистичных" сценариев, отражающих сценарии ядерных и ракетных угроз Северной Кореи. Параллельно с понедельника Warrior Shield проводятся масштабные полевые учения Warrior Shield, которые включают около 20 различных тренировок, в том числе десантные учения Ssangyong, которые проводятся впервые с 2018 года.
https://ria.ru/20230313/kndr-1857429710.html
https://ria.ru/20230313/kndr-1857432588.html
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японское море
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в мире, японское море, южная корея, сша
В мире, Японское море, Южная Корея, США
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря

КНДР утром запустила несколько крылатых ракет в направлении Японского моря

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР . Архивное фото
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СЕУЛ, 22 мар – РИА Новости. Северная Корея в среду утром пустила несколько крылатых ракет в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ранее газета "Чосон Ильбо" со ссылкой на военный источник сообщила, что КНДР пустила с обрыва на побережье в районе Хыннам провинции Хамгён-Намдо крылатую ракету большой дальности, которая пролетела около двух тысяч километров. Предполагалось, что это может быть усовершенствованная крылатая ракета типа KN-27, которую называют "северокорейским Томагавком".
Флаг КНДР на автомобиле у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
"Сверхмощные контрмеры": КНДР пригрозила США
13 марта, 05:01
Южнокорейские военные подтвердили информацию, но уточнили регион и то, что ракет было несколько. "Наши военные в среду 22 марта примерно в 10.15 (04.15 мск) засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря из района Хамхын провинции Хамген-Намдо" , - сообщили военные.
Южнокорейские и американские разведывательные органы проводят анализ данных.
Представители Южной Кореи подчеркнули, что успешно завершат совместные с США учения Freedom Shield и продолжат проводить учения Warrior Shield.
Как подчеркивала газета " Чосон Ильбо", Северная Корея, по всей видимости, пытается разнообразить способы пуска своих ракет, чтобы повысить их выживаемость и затруднить точечные атаки по своим ракетам со стороны Южной Кореи и США. Пхеньян уже проводил пуск ракет с поезда, с подводной лодки, с озера, из подземной шахты, а теперь и с прибрежных скал.
Люди смотрят новости в сеульском метро о запуске ракет в КНДР - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Эксперт объяснил, зачем КНДР запускает ракеты
13 марта, 05:58
Ранее сообщалось, что КНДР 18-19 марта провела учения с целью совершенствования своего тактического ядерного потенциала и возможностей сдерживания войны и способности к контратаке. По заявлению КНДР, ее тактическая ракета была пущена из уезда Чхольсан провинции Пхенан-Пукто, пролетела 800 километров на высоте 800 метров и разорвалась над установленным местом в Японском море. Как отмечалось в СМИ, опубликованные КНДР фотографии пуска указывают на пуск ракеты с наземной установки или подземного ангара, так называемого "силоса".
Южная Корея и США в настоящий момент проводят масштабные военные тренировки. С 13 по 23 марта проходят учения Freedom Shield, которые представляют собой компьютерное моделирование "реалистичных" сценариев, отражающих сценарии ядерных и ракетных угроз Северной Кореи. Параллельно с понедельника Warrior Shield проводятся масштабные полевые учения Warrior Shield, которые включают около 20 различных тренировок, в том числе десантные учения Ssangyong, которые проводятся впервые с 2018 года.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В МИД призвали США отреагировать на сигналы КНДР об учениях в регионе
9 марта, 17:47
 
В миреЯпонское мореЮжная КореяСША
 
 
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