https://ria.ru/20230322/raketa-1859705001.html

Украинские войска выпустили по Донецку ракету из ОТРК "Точка У"

Украинские войска выпустили по Донецку ракету из ОТРК "Точка У" - РИА Новости, 22.03.2023

Украинские войска выпустили по Донецку ракету из ОТРК "Точка У"

Украинские войска в 3.55 мск выпустили по Петровскому району Донецка ракету из ОТРК "Точка У", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:51

2023-03-22T10:51

2023-03-22T12:14

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска в 3.55 мск выпустили по Петровскому району Донецка ракету из ОТРК "Точка У", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.55 - населенный пункт Красноармейск - город Донецк (Петровский район): выпущена ракета из ОТРК "Точка У", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230322/naemniki-1859703858.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия