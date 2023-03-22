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Украинские войска выпустили по Донецку ракету из ОТРК "Точка У" - РИА Новости, 22.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:51 22.03.2023 (обновлено: 12:14 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/raketa-1859705001.html
Украинские войска выпустили по Донецку ракету из ОТРК "Точка У"
Украинские войска выпустили по Донецку ракету из ОТРК "Точка У" - РИА Новости, 22.03.2023
Украинские войска выпустили по Донецку ракету из ОТРК "Точка У"
Украинские войска в 3.55 мск выпустили по Петровскому району Донецка ракету из ОТРК "Точка У", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:51
2023-03-22T12:14
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска в 3.55 мск выпустили по Петровскому району Донецка ракету из ОТРК "Точка У", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.55 - населенный пункт Красноармейск - город Донецк (Петровский район): выпущена ракета из ОТРК "Точка У", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230322/naemniki-1859703858.html
донецк
петровский район
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донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили по Донецку ракету из ОТРК "Точка У"

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка ракету из ОТРК "Точка У"

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. 22 марта 2023
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. 22 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка. 22 марта 2023
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Украинские войска в 3.55 мск выпустили по Петровскому району Донецка ракету из ОТРК "Точка У", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.55 - населенный пункт Красноармейск - город Донецк (Петровский район): выпущена ракета из ОТРК "Точка У", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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