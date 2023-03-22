https://ria.ru/20230322/radio-1859701301.html
Хакерская атака не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму"
Хакерская атака не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму" - РИА Новости, 22.03.2023
Хакерская атака не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму"
Хакерская атака не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму", сообщили РИА Новости в технических службах радио. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:42
2023-03-22T10:42
2023-03-22T10:42
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Хакерская атака не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму", сообщили РИА Новости в технических службах радио. Ранее в среду советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о взломе в республике нескольких радиостанций. Появившиеся в них сообщения ложны, указал он. В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что поступают сообщения о перехвате радиосигнала с ложной информацией то одной, то другой радиостанций. "У нас все работает, нас хакерская атака не смогла поразить", - сообщили РИА Новости в технических службах радио. Двадцать третьего февраля в редакции радиостанции РИА Новости сообщили, что в отношении "Спутника в Крыму" и радиостанции "Вера" в отдельных районах Крыма была совершена информационная диверсия, вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени Буданова с угрозами, при этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось. Вещание было оперативно прервано, а затем – восстановлено. По информации специалистов, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM. До этого похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. МЧС РФ заявляло, что из-за этого в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечало МЧС РФ и просило "следить за сообщениями в официальных источниках". Сообщалось, что ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка. Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего, заявили РИА Новости, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.
https://ria.ru/20230322/bespilotnik-1859668206.html
https://ria.ru/20230322/ataka-1859681988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия
Республика Крым, Происшествия
Хакерская атака не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму"
Хакерская атака, произошедшая в среду утром, не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму"
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Хакерская атака не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму", сообщили РИА Новости в технических службах радио.
Ранее в среду советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков
сообщил о взломе в республике нескольких радиостанций. Появившиеся в них сообщения ложны, указал он. В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев
заявил, что поступают сообщения о перехвате радиосигнала с ложной информацией то одной, то другой радиостанций.
"У нас все работает, нас хакерская атака не смогла поразить", - сообщили РИА Новости в технических службах радио.
Двадцать третьего февраля в редакции радиостанции РИА Новости сообщили, что в отношении "Спутника в Крыму" и радиостанции "Вера" в отдельных районах Крыма была совершена информационная диверсия, вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени Буданова с угрозами, при этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось. Вещание было оперативно прервано, а затем – восстановлено.
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По информации специалистов, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM.
До этого похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. МЧС РФ заявляло, что из-за этого в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечало МЧС РФ и просило "следить за сообщениями в официальных источниках". Сообщалось, что ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка.
Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего, заявили РИА Новости, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.
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