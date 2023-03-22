Рейтинг@Mail.ru
Хакерская атака не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму" - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:42 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/radio-1859701301.html
Хакерская атака не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму"
Хакерская атака не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму" - РИА Новости, 22.03.2023
Хакерская атака не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму"
Хакерская атака не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму", сообщили РИА Новости в технических службах радио. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:42
2023-03-22T10:42
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:254:2782:1818_1920x0_80_0_0_1e65f15c7b90bfe98ae625f1b3f30700.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Хакерская атака не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму", сообщили РИА Новости в технических службах радио. Ранее в среду советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о взломе в республике нескольких радиостанций. Появившиеся в них сообщения ложны, указал он. В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что поступают сообщения о перехвате радиосигнала с ложной информацией то одной, то другой радиостанций. "У нас все работает, нас хакерская атака не смогла поразить", - сообщили РИА Новости в технических службах радио. Двадцать третьего февраля в редакции радиостанции РИА Новости сообщили, что в отношении "Спутника в Крыму" и радиостанции "Вера" в отдельных районах Крыма была совершена информационная диверсия, вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени Буданова с угрозами, при этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось. Вещание было оперативно прервано, а затем – восстановлено. По информации специалистов, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM. До этого похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. МЧС РФ заявляло, что из-за этого в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечало МЧС РФ и просило "следить за сообщениями в официальных источниках". Сообщалось, что ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка. Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего, заявили РИА Новости, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.
https://ria.ru/20230322/bespilotnik-1859668206.html
https://ria.ru/20230322/ataka-1859681988.html
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5be41b7d419ab85bc94c109fe2b87b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, происшествия
Республика Крым, Происшествия
Хакерская атака не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму"

Хакерская атака, произошедшая в среду утром, не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму"

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на город Севастополь. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Хакерская атака не повлияла на работу радио "Спутник в Крыму", сообщили РИА Новости в технических службах радио.
Ранее в среду советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о взломе в республике нескольких радиостанций. Появившиеся в них сообщения ложны, указал он. В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что поступают сообщения о перехвате радиосигнала с ложной информацией то одной, то другой радиостанций.
"У нас все работает, нас хакерская атака не смогла поразить", - сообщили РИА Новости в технических службах радио.
Двадцать третьего февраля в редакции радиостанции РИА Новости сообщили, что в отношении "Спутника в Крыму" и радиостанции "Вера" в отдельных районах Крыма была совершена информационная диверсия, вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени Буданова с угрозами, при этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось. Вещание было оперативно прервано, а затем – восстановлено.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе
Вчера, 08:14
По информации специалистов, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM.
До этого похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. МЧС РФ заявляло, что из-за этого в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечало МЧС РФ и просило "следить за сообщениями в официальных источниках". Сообщалось, что ложные заявления звучали на радиостанциях Relax FM, "Авторадио", "Юмор FM", Comedy Radio. Пресс-служба "Газпром-Медиа Радио", в которую входят в том числе и подвергшиеся атаке радиостанции, сообщала РИА Новости, что в эфир шла информационная врезка.
Специалисты, занимающиеся изучением произошедшего, заявили РИА Новости, что злоумышленники пытались отправить сигнал на российские спутники, блокируя вещание российских СМИ, со второй половины января.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В Госдуме назвали атаку дронов на Севастополь частью психологической войны
Вчера, 09:32
 
Республика КрымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала