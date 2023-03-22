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В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций - РИА Новости, 22.03.2023
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10:24 22.03.2023 (обновлено: 11:41 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/radio-1859695699.html
В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций
В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций - РИА Новости, 22.03.2023
В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций
В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций, появившиеся в них сообщения о воздушной тревоге и эвакуации не соответствуют действительности, заявил советник... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:24
2023-03-22T11:41
технологии
севастополь
воронежская область
михаил развожаев
олег крючков
республика крым
кибератаки
хакеры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций, появившиеся в них сообщения о воздушной тревоге и эвакуации не соответствуют действительности, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. "В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома. Все сообщения ложны", — написал он в своем Telegram-канале. Ранее в различных пабликах в соцсетях крымчане начали выкладывать видеозаписи, на которых из радиоприемников раздаются предостережения на случай воздушной тревоги и возможной эвакуации с полуострова. В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что поступают сообщения о перехвате радиосигнала с ложной информацией то одной, то другой радиостанций. Развозжаев напомнил, что при реальной угрозе оповещения будут идти одновременно по всем каналам, а также по уличным системам оповещения, которые, как заметил губернатор, взломать невозможно, поскольку они аналоговые.В феврале власти Крыма и Воронежской области сообщали о повторном взломе радиостанций, по которым выходили в эфир фейковые сообщения об объявленной тревоге с рекомендациями "проследовать в укрытие". Развожаев ранее сообщил, что утром в среду Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников, также система ПВО отработала по воздушной цели. Военные корабли и люди не пострадали.
https://ria.ru/20230228/ddos-1854908861.html
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севастополь
воронежская область
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технологии, севастополь, воронежская область, михаил развожаев, олег крючков, республика крым, кибератаки, хакеры
Технологии, Севастополь, Воронежская область, Михаил Развожаев, Олег Крючков, Республика Крым, Кибератаки, хакеры
В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций

Советник Крючков: в Крыму взломали эфиры радиостанций и пустили ложные сообщения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкХакер
Хакер - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций, появившиеся в них сообщения о воздушной тревоге и эвакуации не соответствуют действительности, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома. Все сообщения ложны", — написал он в своем Telegram-канале.
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Ранее в различных пабликах в соцсетях крымчане начали выкладывать видеозаписи, на которых из радиоприемников раздаются предостережения на случай воздушной тревоги и возможной эвакуации с полуострова.
В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что поступают сообщения о перехвате радиосигнала с ложной информацией то одной, то другой радиостанций.
«

"После успешного отражения атаки беспилотников на Севастополь, укронацисты начали информационную атаку. Классическая тактика: не получилось "перемога" в реальности, ну хоть людей запугаем. <…> Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь", — говорится в посте, опубликованном в его канале в Telegram.

Развозжаев напомнил, что при реальной угрозе оповещения будут идти одновременно по всем каналам, а также по уличным системам оповещения, которые, как заметил губернатор, взломать невозможно, поскольку они аналоговые.
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В феврале власти Крыма и Воронежской области сообщали о повторном взломе радиостанций, по которым выходили в эфир фейковые сообщения об объявленной тревоге с рекомендациями "проследовать в укрытие".
Развожаев ранее сообщил, что утром в среду Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников, также система ПВО отработала по воздушной цели. Военные корабли и люди не пострадали.
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ТехнологииСевастопольВоронежская областьМихаил РазвожаевОлег КрючковРеспублика КрымКибератакихакеры
 
 
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