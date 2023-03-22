В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций
Советник Крючков: в Крыму взломали эфиры радиостанций и пустили ложные сообщения
Хакер. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций, появившиеся в них сообщения о воздушной тревоге и эвакуации не соответствуют действительности, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома. Все сообщения ложны", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в различных пабликах в соцсетях крымчане начали выкладывать видеозаписи, на которых из радиоприемников раздаются предостережения на случай воздушной тревоги и возможной эвакуации с полуострова.
В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что поступают сообщения о перехвате радиосигнала с ложной информацией то одной, то другой радиостанций.
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"После успешного отражения атаки беспилотников на Севастополь, укронацисты начали информационную атаку. Классическая тактика: не получилось "перемога" в реальности, ну хоть людей запугаем. <…> Распространяется информация об эвакуации с полуострова при помощи паромных переправ и прочий бред. Конечно, это ложь", — говорится в посте, опубликованном в его канале в Telegram.
Развозжаев напомнил, что при реальной угрозе оповещения будут идти одновременно по всем каналам, а также по уличным системам оповещения, которые, как заметил губернатор, взломать невозможно, поскольку они аналоговые.
В феврале власти Крыма и Воронежской области сообщали о повторном взломе радиостанций, по которым выходили в эфир фейковые сообщения об объявленной тревоге с рекомендациями "проследовать в укрытие".
Развожаев ранее сообщил, что утром в среду Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников, также система ПВО отработала по воздушной цели. Военные корабли и люди не пострадали.