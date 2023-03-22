https://ria.ru/20230322/radio-1859695699.html

В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций

В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций - РИА Новости, 22.03.2023

В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций

В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций, появившиеся в них сообщения о воздушной тревоге и эвакуации не соответствуют действительности, заявил советник... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:24

2023-03-22T10:24

2023-03-22T11:41

технологии

севастополь

воронежская область

михаил развожаев

олег крючков

республика крым

кибератаки

хакеры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар — РИА Новости. В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций, появившиеся в них сообщения о воздушной тревоге и эвакуации не соответствуют действительности, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. "В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. Идет отключение передатчиков и устранение причин взлома. Все сообщения ложны", — написал он в своем Telegram-канале. Ранее в различных пабликах в соцсетях крымчане начали выкладывать видеозаписи, на которых из радиоприемников раздаются предостережения на случай воздушной тревоги и возможной эвакуации с полуострова. В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что поступают сообщения о перехвате радиосигнала с ложной информацией то одной, то другой радиостанций. Развозжаев напомнил, что при реальной угрозе оповещения будут идти одновременно по всем каналам, а также по уличным системам оповещения, которые, как заметил губернатор, взломать невозможно, поскольку они аналоговые.В феврале власти Крыма и Воронежской области сообщали о повторном взломе радиостанций, по которым выходили в эфир фейковые сообщения об объявленной тревоге с рекомендациями "проследовать в укрытие". Развожаев ранее сообщил, что утром в среду Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников, также система ПВО отработала по воздушной цели. Военные корабли и люди не пострадали.

https://ria.ru/20230228/ddos-1854908861.html

https://ria.ru/20230213/khakery-1851692065.html

https://ria.ru/20230322/terrorist-1859661362.html

севастополь

воронежская область

республика крым

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технологии, севастополь, воронежская область, михаил развожаев, олег крючков, республика крым, кибератаки, хакеры