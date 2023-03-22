https://ria.ru/20230322/pytki-1859895473.html

Боец из ЛНР рассказал, как в украинском плену его пытали током

Боец из ЛНР рассказал, как в украинском плену его пытали током - РИА Новости, 22.03.2023

Боец из ЛНР рассказал, как в украинском плену его пытали током

Вернувшийся из плена мобилизованный боец из ЛНР рассказал РИА Новости, как украинские военные пытали его электрическим током. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T20:07

2023-03-22T20:07

2023-03-22T20:21

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Вернувшийся из плена мобилизованный боец из ЛНР рассказал РИА Новости, как украинские военные пытали его электрическим током. "Завели меня в подвал, там две кровати было, сетки просто. И ударили – труба или палка, я не видел, глаза завязаны – по спине, раз пять-шесть. Ну и допросы начались: кто ты, откуда?.." - рассказал собеседник агентства. По его словам, после первого допроса его с завязанными глазами перевезли в другое место, где продолжили допрос с пристрастием. "Завели на второй этаж, раздели до нижнего белья, ноги, руки скотчем связали... Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что (подобное). Ну, током (ударили), я упал. Током сильно раза два меня так", - сказал военнослужащий по имени Виталий.

https://ria.ru/20230309/ukraina-1856653085.html

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Боец ЛНР о пытках над российскими военными в украинском плену Боец ЛНР о пытках над российскими военными в украинском плену 2023-03-22T20:07 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ситуация в днр и лнр