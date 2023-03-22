https://ria.ru/20230322/pytki-1859895473.html
Боец из ЛНР рассказал, как в украинском плену его пытали током
Боец из ЛНР рассказал, как в украинском плену его пытали током - РИА Новости, 22.03.2023
Боец из ЛНР рассказал, как в украинском плену его пытали током
Вернувшийся из плена мобилизованный боец из ЛНР рассказал РИА Новости, как украинские военные пытали его электрическим током. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T20:07
2023-03-22T20:07
2023-03-22T20:21
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Вернувшийся из плена мобилизованный боец из ЛНР рассказал РИА Новости, как украинские военные пытали его электрическим током. "Завели меня в подвал, там две кровати было, сетки просто. И ударили – труба или палка, я не видел, глаза завязаны – по спине, раз пять-шесть. Ну и допросы начались: кто ты, откуда?.." - рассказал собеседник агентства. По его словам, после первого допроса его с завязанными глазами перевезли в другое место, где продолжили допрос с пристрастием. "Завели на второй этаж, раздели до нижнего белья, ноги, руки скотчем связали... Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что (подобное). Ну, током (ударили), я упал. Током сильно раза два меня так", - сказал военнослужащий по имени Виталий.
https://ria.ru/20230309/ukraina-1856653085.html
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Боец ЛНР о пытках над российскими военными в украинском плену
Боец ЛНР о пытках над российскими военными в украинском плену
2023-03-22T20:07
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PT1M00S
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР
Боец из ЛНР рассказал, как в украинском плену его пытали током
Вернувшийся из плена боец ЛНР рассказал, как украинские военные пытали его током
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Вернувшийся из плена мобилизованный боец из ЛНР рассказал РИА Новости, как украинские военные пытали его электрическим током.
"Завели меня в подвал, там две кровати было, сетки просто. И ударили – труба или палка, я не видел, глаза завязаны – по спине, раз пять-шесть. Ну и допросы начались: кто ты, откуда?.." - рассказал собеседник агентства.
По его словам, после первого допроса его с завязанными глазами перевезли в другое место, где продолжили допрос с пристрастием. "Завели на второй этаж, раздели до нижнего белья, ноги, руки скотчем связали... Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что (подобное). Ну, током (ударили), я упал. Током сильно раза два меня так", - сказал военнослужащий по имени Виталий.
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