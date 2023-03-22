https://ria.ru/20230322/putin-1859870453.html
В США оценили жесткое предупреждение Путина Британии по ВСУ
В США оценили жесткое предупреждение Путина Британии по ВСУ - РИА Новости, 22.03.2023
В США оценили жесткое предупреждение Путина Британии по ВСУ
Президент России Владимир Путин правильно сделал, что предупредил Запад о последствиях применения на Украине боеприпасов с урановой начинкой, считает ветеран... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:20
2023-03-22T18:20
2023-03-22T18:24
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин правильно сделал, что предупредил Запад о последствиях применения на Украине боеприпасов с урановой начинкой, считает ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж.Бывший участник боевых действий напомнил, как у иракских детей массово возникали ужасные врожденные дефекты, потому что Соединенные Штаты использовали такие снаряды во время незаконной войны в этой стране.Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.Президент России Владимир Путин предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
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В США оценили жесткое предупреждение Путина Британии по ВСУ
Ветеран ВС США Гейдж: Путин правильно предупредил Запад об урановых боеприпасах для ВСУ
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин правильно сделал, что предупредил Запад о последствиях применения на Украине боеприпасов с урановой начинкой, считает
ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж.
«
"Путин прав, проводя красную линию в вопросе использования обедненного урана Украиной", — написал он в Twitter.
Бывший участник боевых действий напомнил, как у иракских детей массово возникали ужасные врожденные дефекты, потому что Соединенные Штаты использовали такие снаряды во время незаконной войны в этой стране.
Накануне замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
При использовании снарядов с обедненным ураном на местности оседает радиоактивная пыль, она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации. Применение таких боеприпасов может приводить к вспышкам онкологических заболеваний. Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, при бомбардировках Югославии в 1999-м и после вторжения в Ирак в 2003-м.
Президент России Владимир Путин
предупредил, что Москва отреагирует на такие поставки соответствующим образом.
СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана