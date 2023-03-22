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Путин вручил премию в области литературы и искусства режиссеру Заббарову - РИА Новости, 22.03.2023
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14:49 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/putin-1859788971.html
Путин вручил премию в области литературы и искусства режиссеру Заббарову
Путин вручил премию в области литературы и искусства режиссеру Заббарову - РИА Новости, 22.03.2023
Путин вручил премию в области литературы и искусства режиссеру Заббарову
Президент России Владимир Путин вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры за 2022 год... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:49
2023-03-22T14:49
россия
республика татарстан (татарстан)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры за 2022 год режиссеру Айдару Заббарову, скульптору Екатерине Пильниковой, руководителю Севастопольского ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко и художественному руководителю Мурманского ансамбля "Радость" Ларисе Феоктистовой. "Я бы хотел начать со слов благодарности, в первую очередь, Республике Татарстан, откуда я родом, где я стараюсь активно работать... В Республике большое внимание уделяется развитию культуры и театра. Вообще мне кажется, что в Татарстане они не знают слова "нет", потому что все творческие инициативы, все творческие предложения всегда поддерживаются на всех уровнях", - сказал Заббаров на вручении премии. В свою очередь Екатерина Мельникова отметила, что получение премии для нее - знак внимания к изобразительному искусству и молодым художникам, которые получили образование в Санкт-Петербургской академии. "Это самый волнительный день в моей жизни", - сказала Мельникова. "Уважаемый Владимир Владимирович, огромное спасибо вам за столь высокую оценку нашего скромного труда. Я хочу заверить, что в дальнейшем мы будем все делать, чтобы через культуру, через творчество воспитывать в детях патриотизм, любовь к своей родине", - сказал Гоцуленко. Он подчеркнул, что через народный танец молодое поколение может узнать о прошлом, правильно оценить настоящее и верить в прекрасное будущее России. Художественный руководитель ансамбля "Радость" Лариса Феоктистова поблагодарила Государственный российский дом народного творчества за выдвижение своей кандидатуры на премию президента. "Это дом, благодаря которому я здесь стою, это не просто учреждение культуры, это дом, где сотрудники живут, можно так сказать, и благое дело делают в сохранении и развитии народного творчества России. Я хочу пожелать этому замечательному дому многие века работать на будущие поколения, вдохновлять, давать напутствие на творчество. высокая награда - это признание профессионализма не только ансамбля театра "Радость"... но и высокого уровня развития сферы культуры всей Мурманской области", - сказала она на вручении премии.
https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856553921.html
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россия, республика татарстан (татарстан), владимир путин, общество
Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Владимир Путин, Общество
Путин вручил премию в области литературы и искусства режиссеру Заббарову

Путин вручил премии в области литературы и искусства Заббарову, Пильниковой и Гоцуленко

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры за 2022 год режиссеру Айдару Заббарову, скульптору Екатерине Пильниковой, руководителю Севастопольского ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко и художественному руководителю Мурманского ансамбля "Радость" Ларисе Феоктистовой.
"Я бы хотел начать со слов благодарности, в первую очередь, Республике Татарстан, откуда я родом, где я стараюсь активно работать... В Республике большое внимание уделяется развитию культуры и театра. Вообще мне кажется, что в Татарстане они не знают слова "нет", потому что все творческие инициативы, все творческие предложения всегда поддерживаются на всех уровнях", - сказал Заббаров на вручении премии.
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В свою очередь Екатерина Мельникова отметила, что получение премии для нее - знак внимания к изобразительному искусству и молодым художникам, которые получили образование в Санкт-Петербургской академии.
"Это самый волнительный день в моей жизни", - сказала Мельникова.
"Уважаемый Владимир Владимирович, огромное спасибо вам за столь высокую оценку нашего скромного труда. Я хочу заверить, что в дальнейшем мы будем все делать, чтобы через культуру, через творчество воспитывать в детях патриотизм, любовь к своей родине", - сказал Гоцуленко. Он подчеркнул, что через народный танец молодое поколение может узнать о прошлом, правильно оценить настоящее и верить в прекрасное будущее России.
Художественный руководитель ансамбля "Радость" Лариса Феоктистова поблагодарила Государственный российский дом народного творчества за выдвижение своей кандидатуры на премию президента.
"Это дом, благодаря которому я здесь стою, это не просто учреждение культуры, это дом, где сотрудники живут, можно так сказать, и благое дело делают в сохранении и развитии народного творчества России. Я хочу пожелать этому замечательному дому многие века работать на будущие поколения, вдохновлять, давать напутствие на творчество. высокая награда - это признание профессионализма не только ансамбля театра "Радость"... но и высокого уровня развития сферы культуры всей Мурманской области", - сказала она на вручении премии.
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