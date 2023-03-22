https://ria.ru/20230322/putin-1859788971.html

Путин вручил премию в области литературы и искусства режиссеру Заббарову

Путин вручил премию в области литературы и искусства режиссеру Заббарову - РИА Новости, 22.03.2023

Путин вручил премию в области литературы и искусства режиссеру Заббарову

Президент России Владимир Путин вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры за 2022 год... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:49

2023-03-22T14:49

2023-03-22T14:49

россия

республика татарстан (татарстан)

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854518493_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1a098255b69634f2713e1a7d07d9b1a5.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры за 2022 год режиссеру Айдару Заббарову, скульптору Екатерине Пильниковой, руководителю Севастопольского ансамбля "Радость" Виктору Гоцуленко и художественному руководителю Мурманского ансамбля "Радость" Ларисе Феоктистовой. "Я бы хотел начать со слов благодарности, в первую очередь, Республике Татарстан, откуда я родом, где я стараюсь активно работать... В Республике большое внимание уделяется развитию культуры и театра. Вообще мне кажется, что в Татарстане они не знают слова "нет", потому что все творческие инициативы, все творческие предложения всегда поддерживаются на всех уровнях", - сказал Заббаров на вручении премии. В свою очередь Екатерина Мельникова отметила, что получение премии для нее - знак внимания к изобразительному искусству и молодым художникам, которые получили образование в Санкт-Петербургской академии. "Это самый волнительный день в моей жизни", - сказала Мельникова. "Уважаемый Владимир Владимирович, огромное спасибо вам за столь высокую оценку нашего скромного труда. Я хочу заверить, что в дальнейшем мы будем все делать, чтобы через культуру, через творчество воспитывать в детях патриотизм, любовь к своей родине", - сказал Гоцуленко. Он подчеркнул, что через народный танец молодое поколение может узнать о прошлом, правильно оценить настоящее и верить в прекрасное будущее России. Художественный руководитель ансамбля "Радость" Лариса Феоктистова поблагодарила Государственный российский дом народного творчества за выдвижение своей кандидатуры на премию президента. "Это дом, благодаря которому я здесь стою, это не просто учреждение культуры, это дом, где сотрудники живут, можно так сказать, и благое дело делают в сохранении и развитии народного творчества России. Я хочу пожелать этому замечательному дому многие века работать на будущие поколения, вдохновлять, давать напутствие на творчество. высокая награда - это признание профессионализма не только ансамбля театра "Радость"... но и высокого уровня развития сферы культуры всей Мурманской области", - сказала она на вручении премии.

https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856553921.html

https://ria.ru/20230227/sigal-1854632443.html

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, республика татарстан (татарстан), владимир путин, общество