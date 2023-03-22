https://ria.ru/20230322/putin-1859738748.html

Путин отметил большую работу "Единой России" в парламенте

Путин отметил большую работу "Единой России" в парламенте - РИА Новости, 22.03.2023

Путин отметил большую работу "Единой России" в парламенте

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой фракции ЕР Владимиром Васильевым отметил большую работу "Единой России" в парламенте. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:14

2023-03-22T12:14

2023-03-22T12:41

политика

россия

владимир путин

владимир васильев

единая россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой фракции ЕР Владимиром Васильевым отметил большую работу "Единой России" в парламенте. "Знаю о том, какую большую работу "Единая Россия" проводит в парламенте. Ну и не только в парламенте, конечно, вообще в политической жизни очень участвует", - сказал Путин. Президент добавил, что ЕР формулирует очень много инициатив по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом.

https://ria.ru/20230322/er-1859734390.html

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Рабочая встреча Путина с руководителем фракции "Единая Россия" Рабочая встреча Путина с руководителем фракции "Единая Россия" 2023-03-22T12:14 true PT1M01S

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Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, владимир васильев, единая россия