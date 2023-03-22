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Путин отметил большую работу "Единой России" в парламенте - РИА Новости, 22.03.2023
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12:14 22.03.2023 (обновлено: 12:41 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/putin-1859738748.html
Путин отметил большую работу "Единой России" в парламенте
Путин отметил большую работу "Единой России" в парламенте - РИА Новости, 22.03.2023
Путин отметил большую работу "Единой России" в парламенте
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой фракции ЕР Владимиром Васильевым отметил большую работу "Единой России" в парламенте. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:14
2023-03-22T12:41
политика
россия
владимир путин
владимир васильев
единая россия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой фракции ЕР Владимиром Васильевым отметил большую работу "Единой России" в парламенте. "Знаю о том, какую большую работу "Единая Россия" проводит в парламенте. Ну и не только в парламенте, конечно, вообще в политической жизни очень участвует", - сказал Путин. Президент добавил, что ЕР формулирует очень много инициатив по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом.
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Рабочая встреча Путина с руководителем фракции "Единая Россия"
Рабочая встреча Путина с руководителем фракции "Единая Россия"
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политика, россия, владимир путин, владимир васильев, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Владимир Васильев, Единая Россия
Путин отметил большую работу "Единой России" в парламенте

Путин на встрече с главой фракции ЕР Васильевым отметил большую работу партии в парламенте

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой фракции ЕР Владимиром Васильевым отметил большую работу "Единой России" в парламенте.
"Знаю о том, какую большую работу "Единая Россия" проводит в парламенте. Ну и не только в парламенте, конечно, вообще в политической жизни очень участвует", - сказал Путин.
Президент добавил, что ЕР формулирует очень много инициатив по важнейшим направлениям социально-экономического развития, по защите прав граждан, по развитию социальной сферы в целом.
Рабочая встреча Путина с руководителем фракции Единая Россия - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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