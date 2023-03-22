https://ria.ru/20230322/prokuror-1859820898.html

Прокурор, который может выдвинуть обвинение Трампу сегодня, прибыл в офис

Прокурор, который может выдвинуть обвинение Трампу сегодня, прибыл в офис - РИА Новости, 22.03.2023

Прокурор, который может выдвинуть обвинение Трампу сегодня, прибыл в офис

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, который, как ожидается, может вынести обвинение экс-президенту США Дональду Трампу, прибыл в свой офис, передает... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:31

2023-03-22T16:31

2023-03-22T17:37

в мире

дональд трамп

майкл коэн

сша

trump organization

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НЬЮ-ЙОРК, 22 мар - РИА Новости. Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, который, как ожидается, может вынести обвинение экс-президенту США Дональду Трампу, прибыл в свой офис, передает корреспондент РИА Новости. Журналисты с раннего утра ожидали его приезда, надеясь, что он что-нибудь скажет о резонансном деле. Брэгг прошел молча. Ожидается, что со дня на день, а, возможно, уже сегодня он предъявит обвинения Трампу по делу о якобы выплате денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс. Дело связано с выплатой в 2016 году крупной суммы Дэниэлс за молчание о романе с Трампом, который якобы случился несколькими годами ранее. Сто тридцать тысяч долларов были, предположительно, проведены через подставную фирму тогдашним адвокатом Трампа Майклом Коэном, которому возместила траты Trump Organization, оформив их как юридические расходы. Сам экс-президент отрицает как связь с Дэниелс, так и любые нарушения налогового законодательства со своей стороны. Защита Трампа пытается доказать, что Коэн действовал по собственной инициативе. Трамп рискует стать первым в истории американским лидером, которому предъявят уголовные обвинения.

https://ria.ru/20230321/aktivistka-1859332107.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дональд трамп, майкл коэн, сша, trump organization