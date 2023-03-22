https://ria.ru/20230322/profsoyuzy-1859796206.html

ФНПР регистрирует профсоюзы, созданные сотрудниками Wildberries

ФНПР регистрирует профсоюзы, созданные сотрудниками Wildberries - РИА Новости, 22.03.2023

ФНПР регистрирует профсоюзы, созданные сотрудниками Wildberries

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) регистрирует профсоюзы, созданные сотрудниками Wildberries в Челябинской и Липецкой областях, которые затем... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:12

2023-03-22T15:12

2023-03-22T15:12

липецкая область

челябинск

александр шершуков

федерация независимых профсоюзов россии

яндекс.маркет

челябинская область

wildberries

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) регистрирует профсоюзы, созданные сотрудниками Wildberries в Челябинской и Липецкой областях, которые затем принимаются в региональные федерации профсоюзов, сообщил заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков. "В некоторых регионах, вот, в Челябинске там они сейчас регистрируют профсоюзную структуру и ее берут по соглашению в Федерацию профсоюзов Челябинской области... В Липецкой области тоже", - сказал Шершуков журналистам. Он пояснил, что по той информации, которая имеется у ФНПР, в этих регионах есть переработки, случаи, когда человек выполняет дополнительные обязанности, которые не прописаны у него в трудовом договоре. "Здесь речь идёт ещё об этой теме, сейчас мы столкнулись с этим на примере Wildberries, но никто же не копал, что происходит в "Озоне", никто не копал, что происходит в "Яндекс Доставке" и "Яндекс Маркете" кстати, а давайте посмотрим, что там происходит. Может там качественно не отличаются вот эти вещи", - заключил Шершуков. Ранее владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, пункты продолжают свою работу штатно. Позже там добавили, что несколько пунктов были закрыты в "целях безопасности".

https://ria.ru/20230316/wildberries-1858334764.html

https://ria.ru/20230317/problema-1858414611.html

липецкая область

челябинск

челябинская область

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липецкая область, челябинск, александр шершуков, федерация независимых профсоюзов россии, яндекс.маркет, челябинская область, wildberries