https://ria.ru/20230322/profsoyuzy-1859796206.html
ФНПР регистрирует профсоюзы, созданные сотрудниками Wildberries
ФНПР регистрирует профсоюзы, созданные сотрудниками Wildberries - РИА Новости, 22.03.2023
ФНПР регистрирует профсоюзы, созданные сотрудниками Wildberries
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) регистрирует профсоюзы, созданные сотрудниками Wildberries в Челябинской и Липецкой областях, которые затем... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:12
2023-03-22T15:12
2023-03-22T15:12
липецкая область
челябинск
александр шершуков
федерация независимых профсоюзов россии
яндекс.маркет
челябинская область
wildberries
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) регистрирует профсоюзы, созданные сотрудниками Wildberries в Челябинской и Липецкой областях, которые затем принимаются в региональные федерации профсоюзов, сообщил заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков. "В некоторых регионах, вот, в Челябинске там они сейчас регистрируют профсоюзную структуру и ее берут по соглашению в Федерацию профсоюзов Челябинской области... В Липецкой области тоже", - сказал Шершуков журналистам. Он пояснил, что по той информации, которая имеется у ФНПР, в этих регионах есть переработки, случаи, когда человек выполняет дополнительные обязанности, которые не прописаны у него в трудовом договоре. "Здесь речь идёт ещё об этой теме, сейчас мы столкнулись с этим на примере Wildberries, но никто же не копал, что происходит в "Озоне", никто не копал, что происходит в "Яндекс Доставке" и "Яндекс Маркете" кстати, а давайте посмотрим, что там происходит. Может там качественно не отличаются вот эти вещи", - заключил Шершуков. Ранее владельцы и представители пунктов выдачи заказов (ПВЗ) осадили офис маркетплейса в Москве из-за недовольства новыми условиями работы, в частности, коллективной ответственностью и 100% штрафом за возврат товара. В СМИ также появилась информация, что пункты выдачи будут закрыты в рамках забастовки. В компании агентству сообщили, что информация о забастовках и закрытии ПВЗ не соответствует действительности, пункты продолжают свою работу штатно. Позже там добавили, что несколько пунктов были закрыты в "целях безопасности".
https://ria.ru/20230316/wildberries-1858334764.html
https://ria.ru/20230317/problema-1858414611.html
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липецкая область, челябинск, александр шершуков, федерация независимых профсоюзов россии, яндекс.маркет, челябинская область, wildberries
Липецкая область, Челябинск, Александр Шершуков, Федерация независимых профсоюзов России, Яндекс.Маркет, Челябинская область, Wildberries
ФНПР регистрирует профсоюзы, созданные сотрудниками Wildberries
ФНПР регистрирует профсоюзы, созданные сотрудниками Wildberries в нескольких областях