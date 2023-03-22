https://ria.ru/20230322/proekt-1859908453.html

Проект "Социальный участковый" стартовал в Нижегородской области

Проект "Социальный участковый" стартовал в Нижегородской области - РИА Новости, 22.03.2023

Проект "Социальный участковый" стартовал в Нижегородской области

Проект "Социальный участковый стартовал в Нижнем Новгороде по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T21:52

2023-03-22T21:52

2023-03-22T21:52

нижегородская область

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нижегородская область

нижний новгород

арзамас

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Проект "Социальный участковый стартовал в Нижнем Новгороде по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщает пресс-служба правительства региона. Помимо областного центра, проект охватит Дзержинск, Арзамас, Богородск и Кстово. "Мы хотели бы, чтобы у людей была возможность сформулировать свою просьбу, проблему, идею, желание напрямую через своего представителя. Социальный участковый находится посередине между жителями и властью. С одной стороны, это человек, который может в качестве представителя пойти в муниципалитет или региональный орган власти и обратиться за решением какой-то проблемы. А, с другой стороны, он доносит позицию людям, рассказывает о дополнительных возможностях", - цитирует пресс-служба слова Никитина. По мнению главы региона, миссия социального участкового заключается в том, чтобы стать доверенным лицом и добровольным помощником своих соседей. "Социальный участковый будет также информировать о культурных мероприятиях, о тех мерах поддержки, которые есть, но люди ими почему-то не пользуются, и будет помогать получить эти меры поддержки. Спектр вопросов, которые социальный участковый будет решать, огромен. Основным направлением станет поддержка семей участников СВО", - добавил Никитин. Один социальный участковый будет отвечать за большой многоквартирный дом, двор или крупный квартал в частном секторе. Среди задач социального участкового - помощь при оформлении льгот и пособий, в решении коммунальных проблем, продвижении гражданских инициатив. Будущих социальных участковых выбирали из числа неравнодушных жителей. Отбор проходил при участии лидеров общественных организаций, территориального общественного самоуправления.

https://ria.ru/20230322/proekt-1859722455.html

https://ria.ru/20230317/granitsy-1858521384.html

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арзамас

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, нижегородская область, нижний новгород, арзамас, глеб никитин