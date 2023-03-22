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Глава СО РАН Валентин Пармон пожелал успехов конференции по климату - РИА Новости, 22.03.2023
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Шапка супертега Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
 
18:00 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/privetstvie-1859432963.html
Глава СО РАН Валентин Пармон пожелал успехов конференции по климату
Глава СО РАН Валентин Пармон пожелал успехов конференции по климату - РИА Новости, 22.03.2023
Глава СО РАН Валентин Пармон пожелал успехов конференции по климату
Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:00
2023-03-22T18:00
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
якутск
россия
российская академия наук
арктический совет
фонд "росконгресс"
климат
республика саха (якутия)
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Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
якутск
россия
республика саха (якутия)
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96
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7 495 645-6601
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60
353
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Глава СО РАН Валентин Пармон пожелал успехов конференции по климату
Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
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якутск, россия, российская академия наук, арктический совет, фонд "росконгресс", климат, республика саха (якутия), мерзлота, видео
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Якутск, Россия, Российская академия наук, Арктический совет, Фонд "Росконгресс", Климат, Республика Саха (Якутия), мерзлота
Глава СО РАН Валентин Пармон пожелал успехов конференции по климату
Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
2023-03-22T18:00
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Глава СО РАН Валентин Пармон пожелал успехов конференции по климату

Читать ria.ru в
Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
 
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыЯкутскРоссияРоссийская академия наукАрктический советФонд "Росконгресс"КлиматРеспублика Саха (Якутия)мерзлота
 
 
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