https://ria.ru/20230322/privetstvie-1859432963.html
Глава СО РАН Валентин Пармон пожелал успехов конференции по климату
Глава СО РАН Валентин Пармон пожелал успехов конференции по климату - РИА Новости, 22.03.2023
Глава СО РАН Валентин Пармон пожелал успехов конференции по климату
Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:00
2023-03-22T18:00
2023-03-22T18:00
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
якутск
россия
российская академия наук
арктический совет
фонд "росконгресс"
климат
республика саха (якутия)
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Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
якутск
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859458130_256:0:1696:1080_1920x0_80_0_0_b0c302fe6f194ae27c39713556a00cb3.jpg
Глава СО РАН Валентин Пармон пожелал успехов конференции по климату
Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
2023-03-22T18:00
true
PT8M23S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, россия, российская академия наук, арктический совет, фонд "росконгресс", климат, республика саха (якутия), мерзлота, видео
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Якутск, Россия, Российская академия наук, Арктический совет, Фонд "Росконгресс", Климат, Республика Саха (Якутия), мерзлота
Глава СО РАН Валентин Пармон пожелал успехов конференции по климату
Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
2023-03-22T18:00
true
PT8M23S
Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.
Изменение климата: эволюция вечной мерзлотыЯкутскРоссияРоссийская академия наукАрктический советФонд "Росконгресс"КлиматРеспублика Саха (Якутия)мерзлота