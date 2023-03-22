https://ria.ru/20230322/privetstvie-1859432963.html

Глава СО РАН Валентин Пармон пожелал успехов конференции по климату

Глава СО РАН Валентин Пармон пожелал успехов конференции по климату - РИА Новости, 22.03.2023

Глава СО РАН Валентин Пармон пожелал успехов конференции по климату

Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:00

2023-03-22T18:00

2023-03-22T18:00

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

якутск

россия

российская академия наук

арктический совет

фонд "росконгресс"

климат

республика саха (якутия)

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Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс.

якутск

россия

республика саха (якутия)

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Глава СО РАН Валентин Пармон пожелал успехов конференции по климату Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон направил видеоприветствие участникам Научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая проходит 22-24 марта в Якутске. Мероприятие организовано в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператор мероприятий председательства — Фонд Росконгресс. 2023-03-22T18:00 true PT8M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

якутск, россия, российская академия наук, арктический совет, фонд "росконгресс", климат, республика саха (якутия), мерзлота, видео