https://ria.ru/20230322/prigozhin-1859912782.html

Пригожин объяснил, почему в России не нужен закон о ЧВК

Пригожин объяснил, почему в России не нужен закон о ЧВК - РИА Новости, 22.03.2023

Пригожин объяснил, почему в России не нужен закон о ЧВК

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что закон о частных военных компаниях (ЧВК) в России не нужен. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T22:30

2023-03-22T22:30

2023-03-22T22:30

россия

африка

азия

евгений пригожин

госдума рф

сергей миронов

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что закон о частных военных компаниях (ЧВК) в России не нужен. "Я считаю, что закон о ЧВК в России не нужен. Мы много лет выполняли задачи на территории Африки, Азии и других стран по законам тех государств, где мы находились. Сегодня мы находимся здесь и пользуемся танками, самолетами и другим вооружением исключительно для того, чтобы защитить российский народ, своих близких и свои семьи. Как только мы отбросим врага, и наша армия окончательно встанет на ноги, мы немедленно вернемся к той работе, которую выполняли до этого", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы. В понедельник председатель партии, руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов заявил, что частные военные компании (ЧВК) в России должны иметь официальный статус, необходимо признать их существование и закрепить это законодательно. В марте 2022 года партия направила на заключение в правительство РФ очередную редакцию доработанного законопроекта о легализации ЧВК.

https://ria.ru/20230322/pismo-1859876290.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, африка, азия, евгений пригожин, госдума рф, сергей миронов