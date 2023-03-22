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Пригожин объяснил, почему в России не нужен закон о ЧВК - РИА Новости, 22.03.2023
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22:30 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/prigozhin-1859912782.html
Пригожин объяснил, почему в России не нужен закон о ЧВК
Пригожин объяснил, почему в России не нужен закон о ЧВК - РИА Новости, 22.03.2023
Пригожин объяснил, почему в России не нужен закон о ЧВК
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что закон о частных военных компаниях (ЧВК) в России не нужен. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T22:30
2023-03-22T22:30
россия
африка
азия
евгений пригожин
госдума рф
сергей миронов
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что закон о частных военных компаниях (ЧВК) в России не нужен. "Я считаю, что закон о ЧВК в России не нужен. Мы много лет выполняли задачи на территории Африки, Азии и других стран по законам тех государств, где мы находились. Сегодня мы находимся здесь и пользуемся танками, самолетами и другим вооружением исключительно для того, чтобы защитить российский народ, своих близких и свои семьи. Как только мы отбросим врага, и наша армия окончательно встанет на ноги, мы немедленно вернемся к той работе, которую выполняли до этого", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы. В понедельник председатель партии, руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов заявил, что частные военные компании (ЧВК) в России должны иметь официальный статус, необходимо признать их существование и закрепить это законодательно. В марте 2022 года партия направила на заключение в правительство РФ очередную редакцию доработанного законопроекта о легализации ЧВК.
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россия, африка, азия, евгений пригожин, госдума рф, сергей миронов
Россия, Африка, Азия, Евгений Пригожин, Госдума РФ, Сергей Миронов
Пригожин объяснил, почему в России не нужен закон о ЧВК

Основатель группы "Вагнер" Пригожин: закон о частных военных компаниях в России не нужен

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Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что закон о частных военных компаниях (ЧВК) в России не нужен.
"Я считаю, что закон о ЧВК в России не нужен. Мы много лет выполняли задачи на территории Африки, Азии и других стран по законам тех государств, где мы находились. Сегодня мы находимся здесь и пользуемся танками, самолетами и другим вооружением исключительно для того, чтобы защитить российский народ, своих близких и свои семьи. Как только мы отбросим врага, и наша армия окончательно встанет на ноги, мы немедленно вернемся к той работе, которую выполняли до этого", - приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.
В понедельник председатель партии, руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме Сергей Миронов заявил, что частные военные компании (ЧВК) в России должны иметь официальный статус, необходимо признать их существование и закрепить это законодательно. В марте 2022 года партия направила на заключение в правительство РФ очередную редакцию доработанного законопроекта о легализации ЧВК.
Кадр видеообращения Евгения Пригожина
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РоссияАфрикаАзияЕвгений ПригожинГосдума РФСергей Миронов
 
 
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