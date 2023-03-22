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Американский ветеран рассказал о превосходстве армии России над США - РИА Новости, 22.03.2023
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06:22 22.03.2023 (обновлено: 10:30 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/prevoskhodstvo-1859662759.html
Американский ветеран рассказал о превосходстве армии России над США
Американский ветеран рассказал о превосходстве армии России над США - РИА Новости, 22.03.2023
Американский ветеран рассказал о превосходстве армии России над США
При столкновении с армией России американские войска потерпели бы сокрушительное поражение, написал в Twitter ветеран войск США Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T06:22
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китай
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twitter
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. При столкновении с армией России американские войска потерпели бы сокрушительное поражение, написал в Twitter ветеран войск США Ноктис Дрейвен.По его словам, к ослаблению армии США привело внедрение прогрессивной либеральной политики в военные структуры. Так, например, качество подготовки снизилось из-за того, что женщин начали беспрепятственно принимать даже в структуры специального назначения, а падение уровня образования по всей стране негативно повлияло на армию целиком. Кроме того, много усилий тратится на внедрение ЛГБТ-идеологии, что оставляет меньше ресурсов на качественную подготовку бойцов.Как также добавил Дрейвен, экономика Штатов находится в упадке, и "Китай с Россией могли бы победить нас своей экономикой еще до попадания на поле боя".В заключение бывший военный отметил, что если Москва и Пекин "устанут от методов" Вашингтона, то США ждет "быстрый и насильственный конец" в военном и экономическом отношении.
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россия, китай, сша, twitter
Россия, Китай, США, Twitter
Американский ветеран рассказал о превосходстве армии России над США

Американский ветеран Дрейвен: армия США при столкновении с Россией потерпела бы разгром

© РИА Новости / Анна Садовникова | Перейти в медиабанкЦеремония принятия присяги мобилизованными жителями города Севастополя и Республики Крым
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. При столкновении с армией России американские войска потерпели бы сокрушительное поражение, написал в Twitter ветеран войск США Ноктис Дрейвен.
«
"Как тот, кто служил и видел нашу армию, когда она была сильнее, чем сейчас, я могу подтвердить, что наши войска потерпели бы сокрушительное поражение в битве против России или Китая", — написал ветеран.
По его словам, к ослаблению армии США привело внедрение прогрессивной либеральной политики в военные структуры. Так, например, качество подготовки снизилось из-за того, что женщин начали беспрепятственно принимать даже в структуры специального назначения, а падение уровня образования по всей стране негативно повлияло на армию целиком. Кроме того, много усилий тратится на внедрение ЛГБТ-идеологии, что оставляет меньше ресурсов на качественную подготовку бойцов.
Как также добавил Дрейвен, экономика Штатов находится в упадке, и "Китай с Россией могли бы победить нас своей экономикой еще до попадания на поле боя".
В заключение бывший военный отметил, что если Москва и Пекин "устанут от методов" Вашингтона, то США ждет "быстрый и насильственный конец" в военном и экономическом отношении.
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