https://ria.ru/20230322/prevoskhodstvo-1859662759.html

Американский ветеран рассказал о превосходстве армии России над США

Американский ветеран рассказал о превосходстве армии России над США - РИА Новости, 22.03.2023

Американский ветеран рассказал о превосходстве армии России над США

При столкновении с армией России американские войска потерпели бы сокрушительное поражение, написал в Twitter ветеран войск США Ноктис Дрейвен. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T06:22

2023-03-22T06:22

2023-03-22T10:30

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. При столкновении с армией России американские войска потерпели бы сокрушительное поражение, написал в Twitter ветеран войск США Ноктис Дрейвен.По его словам, к ослаблению армии США привело внедрение прогрессивной либеральной политики в военные структуры. Так, например, качество подготовки снизилось из-за того, что женщин начали беспрепятственно принимать даже в структуры специального назначения, а падение уровня образования по всей стране негативно повлияло на армию целиком. Кроме того, много усилий тратится на внедрение ЛГБТ-идеологии, что оставляет меньше ресурсов на качественную подготовку бойцов.Как также добавил Дрейвен, экономика Штатов находится в упадке, и "Китай с Россией могли бы победить нас своей экономикой еще до попадания на поле боя".В заключение бывший военный отметил, что если Москва и Пекин "устанут от методов" Вашингтона, то США ждет "быстрый и насильственный конец" в военном и экономическом отношении.

https://ria.ru/20230319/vsu-1858877644.html

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