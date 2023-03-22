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Россияне смогут ввозить лекарства для личного пользования, сообщил Минздрав - РИА Новости, 22.03.2023
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19:02 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/preparaty-1859880672.html
Россияне смогут ввозить лекарства для личного пользования, сообщил Минздрав
Россияне смогут ввозить лекарства для личного пользования, сообщил Минздрав - РИА Новости, 22.03.2023
Россияне смогут ввозить лекарства для личного пользования, сообщил Минздрав
Законопроекты об отмене декриминализации ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, одобренных ВОЗ, позволят ограничить попытки серого импорта, при этом... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T19:02
2023-03-22T19:02
здоровье - общество
россия
воз
госдума рф
алексей кузнецов
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Законопроекты об отмене декриминализации ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, одобренных ВОЗ, позволят ограничить попытки серого импорта, при этом граждане смогут продолжать ввозить в страну препараты для личного пользования при наличии показаний, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Госдума в среду приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, которыми предлагается убрать из закона формулировки о том, что ввоз в РФ незарегистрированных лекарств, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), не является уголовным или административным преступлением. "Принятие законопроекта позволит ограничить попытки серого импорта в Россию лекарств и медицинских изделий с неподтвержденной безопасностью и из сомнительных источников. При этом граждане смогут продолжать беспрепятственно ввозить в страну лекарства и медицинские изделия для личного пользования при наличии подтвержденных показаний для их применения", - сказал Кузнецов журналистам. Он пояснил, что законопроекты направлены на обеспечение лекарственной безопасности граждан и не затрагивают случаев ввоза незарегистрированных препаратов и медицинских изделий для личного использования. Введение новых или корректировка существующих штрафов также не предусматривается, подчеркнул Кузнецов. По его словам, действующие на настоящий момент нормы предусматривают освобождение от ответственности за незаконный ввоз лекарств и медизделий в случае, если они "рекомендованы ВОЗ". "По факту таких "рекомендаций" не существует, а перечень основных лекарственных средств ВОЗ содержит лишь наименования действующих веществ и лекарственных форм, не упоминая конкретных продуктов",- уточнил помощник министра.
https://ria.ru/20230307/lekarstva-1856367825.html
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здоровье - общество, россия, воз, госдума рф, алексей кузнецов, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, ВОЗ, Госдума РФ, Алексей Кузнецов, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Россияне смогут ввозить лекарства для личного пользования, сообщил Минздрав

Минздрав: россияне смогут ввозить лекарства для личного пользования при наличии показаний

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения России в Москве
Здание Министерства здравоохранения России в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Министерства здравоохранения России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Законопроекты об отмене декриминализации ввоза в Россию незарегистрированных лекарств, одобренных ВОЗ, позволят ограничить попытки серого импорта, при этом граждане смогут продолжать ввозить в страну препараты для личного пользования при наличии показаний, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Госдума в среду приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, которыми предлагается убрать из закона формулировки о том, что ввоз в РФ незарегистрированных лекарств, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), не является уголовным или административным преступлением.
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"Принятие законопроекта позволит ограничить попытки серого импорта в Россию лекарств и медицинских изделий с неподтвержденной безопасностью и из сомнительных источников. При этом граждане смогут продолжать беспрепятственно ввозить в страну лекарства и медицинские изделия для личного пользования при наличии подтвержденных показаний для их применения", - сказал Кузнецов журналистам.
Он пояснил, что законопроекты направлены на обеспечение лекарственной безопасности граждан и не затрагивают случаев ввоза незарегистрированных препаратов и медицинских изделий для личного использования.
Введение новых или корректировка существующих штрафов также не предусматривается, подчеркнул Кузнецов.
По его словам, действующие на настоящий момент нормы предусматривают освобождение от ответственности за незаконный ввоз лекарств и медизделий в случае, если они "рекомендованы ВОЗ". "По факту таких "рекомендаций" не существует, а перечень основных лекарственных средств ВОЗ содержит лишь наименования действующих веществ и лекарственных форм, не упоминая конкретных продуктов",- уточнил помощник министра.
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Здоровье - ОбществоРоссияВОЗГосдума РФАлексей КузнецовМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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