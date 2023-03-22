https://ria.ru/20230322/poteri-1859799053.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 22.03.2023

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Российская группировка "Восток" за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожила американскую гаубицу М777 и до 40 украинских военных, заявили в... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:25

2023-03-22T15:25

2023-03-22T15:29

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российская группировка "Восток" за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожила американскую гаубицу М777 и до 40 украинских военных, заявили в среду в Минобороны РФ."Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система производства США М777", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" наносила поражение украинским подразделениям на южнодонецком и запорожском направлениях в районах Угледара в ДНР, Зализничного, Малой Токмачки и Малых Щербаков Запорожской области.Также в районе Зализничного уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

сша

россия

донецкая народная республика

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киев, сша, россия, в мире, донецкая народная республика