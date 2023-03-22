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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 22.03.2023 (обновлено: 15:29 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/poteri-1859799053.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 22.03.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях
Российская группировка "Восток" за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожила американскую гаубицу М777 и до 40 украинских военных, заявили в... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:25
2023-03-22T15:29
специальная военная операция на украине
киев
сша
россия
в мире
донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российская группировка "Восток" за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожила американскую гаубицу М777 и до 40 украинских военных, заявили в среду в Минобороны РФ."Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система производства США М777", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" наносила поражение украинским подразделениям на южнодонецком и запорожском направлениях в районах Угледара в ДНР, Зализничного, Малой Токмачки и Малых Щербаков Запорожской области.Также в районе Зализничного уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, сша, россия, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Киев, США, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на двух направлениях

Минобороны России: ВСУ потеряли до 40 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Российская группировка "Восток" за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожила американскую гаубицу М777 и до 40 украинских военных, заявили в среду в Минобороны РФ.
"Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система производства США М777", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" наносила поражение украинским подразделениям на южнодонецком и запорожском направлениях в районах Угледара в ДНР, Зализничного, Малой Токмачки и Малых Щербаков Запорожской области.
Также в районе Зализничного уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевСШАРоссияВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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