https://ria.ru/20230322/poteri-1859798047.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 22.03.2023

Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных и пять единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:20

2023-03-22T15:20

2023-03-22T15:22

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных и пять единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ольшана и Котляровка Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица 2С3 "Акация", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов украинской 103-й бригады территориальной обороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

украина, россия, вооруженные силы украины, в мире