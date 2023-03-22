Рейтинг@Mail.ru
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 22.03.2023 (обновлено: 15:22 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/poteri-1859798047.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 22.03.2023
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных и пять единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:20
2023-03-22T15:22
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_317:649:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c841d6b671137803b82bcdedd899081.jpg
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных и пять единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ольшана и Котляровка Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица 2С3 "Акация", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов украинской 103-й бригады территориальной обороны.
https://ria.ru/20230322/tsinichnost-1859739688.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_309:511:2358:2048_1920x0_80_0_0_73da6cce465462af0d4a582091b27da0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли более 50 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных и пять единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России.
"На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ольшана и Котляровка Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица 2С3 "Акация", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов украинской 103-й бригады территориальной обороны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Захарова обвинила Запад в циничности из-за ситуации на Украине
Вчера, 12:15
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала