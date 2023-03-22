https://ria.ru/20230322/poteri-1859798047.html
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 22.03.2023
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных и пять единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:20
2023-03-22T15:20
2023-03-22T15:22
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_317:649:2804:2048_1920x0_80_0_0_5c841d6b671137803b82bcdedd899081.jpg
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на Купянском направлении уничтожила за сутки более 50 украинских военных и пять единиц техники, сообщили в среду в Минобороны России."На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ольшана и Котляровка Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица 2С3 "Акация", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Кисловки Харьковской области уничтожен склад боеприпасов украинской 103-й бригады территориальной обороны.
https://ria.ru/20230322/tsinichnost-1859739688.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839653011_309:511:2358:2048_1920x0_80_0_0_73da6cce465462af0d4a582091b27da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ на Купянском направлении за сутки потеряли более 50 военных