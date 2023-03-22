Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:19 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/postradavshiy-1859816677.html
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.03.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:19
2023-03-22T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_0:60:3060:1781_1920x0_80_0_0_7ea7b8b322d6aa6910813c6af991c52d.jpg
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района в поселке Административный (1-я Площадка) есть пострадавший, анкетные данные уточняются", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1f/1770274790_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_e1394f7be785cb47c8f360f41a8516ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пострадавшем при обстреле Донецка со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Донецк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела Куйбышевского района в поселке Административный (1-я Площадка) есть пострадавший, анкетные данные уточняются", - написал он в своем телеграм-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала