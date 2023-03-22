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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.03.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:19
2023-03-22T16:19
2023-03-22T16:19
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района в поселке Административный (1-я Площадка) есть пострадавший, анкетные данные уточняются", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Украина, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пострадавшем при обстреле Донецка со стороны ВСУ