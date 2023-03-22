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При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель - РИА Новости, 22.03.2023

При обстреле Донецка со стороны украинских войск пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T16:19

2023-03-22T16:19

2023-03-22T16:19

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алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 22 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "В результате обстрела Куйбышевского района в поселке Административный (1-я Площадка) есть пострадавший, анкетные данные уточняются", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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