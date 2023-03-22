https://ria.ru/20230322/post-1859742583.html

Муфтий рассказал об особенностях поста в Рамадан для военнослужащих

Муфтий рассказал об особенностях поста в Рамадан для военнослужащих - РИА Новости, 22.03.2023

Муфтий рассказал об особенностях поста в Рамадан для военнослужащих

Военнослужащие, участвующие в СВО, могут отложить пост месяца Рамадан, сказал глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин на... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:28

2023-03-22T12:28

2023-03-22T12:28

религия

республика татарстан (татарстан)

камиль самигуллин

религиозные праздники

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Военнослужащие, участвующие в СВО, могут отложить пост месяца Рамадан, сказал глава Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". "Есть определенные моменты, время, положение, когда пост можно не соблюдать, отложить на более поздний срок – например, по рекомендации врача или если женщина беременна, и есть затруднения. Также это касается путников, которые находятся в пути более ста километров: ему разрешено не поститься, но он должен будет передержать уразу в другое время. Это касается и воинов: они смотрят по своей обстановке, где они находятся. Если они находятся в части, и есть возможность поститься, то он может выбрать пост или подождать до другого времени", – сказал муфтий Татарстана. Священный месяц Рамадан, в который мусульманам предписывается пост до захода солнца – один из пяти столпов ислама. В этом году он начинается с заходом солнца 22 марта и заканчивается 21 апреля.Также Самигуллин рассказал о мероприятиях в месяц Рамадан в Татарстане. В частности, будут организованы вечерние разговения для заключенных."У Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) успешное сотрудничество с республиканским управлением Федеральной службы исполнения наказаний. Во всех колониях действуют мечети и молельные помещения. Специально подготовленные имамы работают с заключенными, читают для них проповеди, отвечают на их запросы. Это целая сфера нашей работы", - сказал муфтий.Он отметил, что в пост для заключенных будут организованы ифтары (вечерние разговения) и праздничные гает-намазы. "Продукты для вечеров разговения в период Рамадана в колонии поставляет ДУМ РТ", - добавил религиозный деятель.Саммигулин также рассказал, что только в Казани вечера разговения пройдут в более чем 40 мечетях. По его словам, в некоторых в мечетях Татарстана организуют доставку ифтар-боксов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Муфтий сообщил, что "самым большим ифтаром" станет 11-й Республиканский ифтар с участием 11 тысяч человек со всей республики."Эту радость вместе разделяет раис Татарстана Рустам Минниханов и другие высокопоставленные гости. Республиканский ифтар – это единственная площадка, на которой могут одновременно собраться такое количество наших единоверцев", - сказал он.Муфтий также добавил, что благотворительный фонд "Закят", который занимается в Татарстане распределением садаки (милостыни) среди малоимущих, инициировал благотворительный марафон "Рамазан – месяц добрых дел"."В 2022-м фонд собрал и раздал нуждающимся около полутора миллиона рублей фитр-садаки (милостыни разговения в пользу нуждающихся) и фидии (милостыни, выплачиваемая в качестве искупления за пропущенные дни поста), оплатил лечение 20 тяжелобольных детей, раздал более четырех тонн продуктовых наборов для сотен малоимущих семей, накормил свыше 3,5 тысяч нуждающихся на ифтарах. В этом году планируем увеличить эти показатели", - отметил муфтий Самигуллин.

https://ria.ru/20230322/abbyasov-1859641610.html

https://rsport.ria.ru/20230321/rfs-1859630006.html

https://ria.ru/20230320/ramadan-1858549010.html

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республика татарстан (татарстан), камиль самигуллин, религиозные праздники