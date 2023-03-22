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Яна Поплавская отправит детские книги в новые регионы России - РИА Новости, 22.03.2023
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Культура
 
18:59 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/poplavskaya-1859843004.html
Яна Поплавская отправит детские книги в новые регионы России
Яна Поплавская отправит детские книги в новые регионы России - РИА Новости, 22.03.2023
Яна Поплавская отправит детские книги в новые регионы России
Актриса, театральный педагог Яна Поплавская заявила, что отправит гуманитарную помощь и детскую литературу жителям новых регионов России. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:59
2023-03-22T18:59
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Актриса, театральный педагог Яна Поплавская заявила, что отправит гуманитарную помощь и детскую литературу жителям новых регионов России. По ее словам, с самого начала специальной военной операции директора лагерей для беженцев просили привезти книги для детей. "Я повезла гумгрузы по лагерям беженцев, которые были в Подмосковье… Я привезла туда детскую литературу в большом количестве… Я сидела с ними и читала. И вот эти дети, которые сидели под бомбежками, которые мне рассказывали про прилеты — они сидели и хохотали… Они все хотят читать, потому что можно от этой действительности, которая рядом с ними, уйти через книгу. Я бы очень хотела, чтобы все эти 90 тысяч библиотек встали в один ряд и пошли светлым путем", — сказала Поплавская.Российская государственная детская библиотека при поддержке Минкультуры России проводит ежегодную Неделю детской книги, которая начнется 25 марта. В этом году этому начинанию исполняется 80 лет. Ранее о помощи участникам специальной военной операции рассказала Вика Цыганова.
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новости культуры, яна поплавская, знаменитости, книги
Культура, Новости культуры, Яна Поплавская, Знаменитости, Книги
Яна Поплавская отправит детские книги в новые регионы России

Яна Поплавская отправит гумпомощь и детские книги в новые регионы России

© РИА Новости / Александр Уткин | Перейти в медиабанкТелеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии "Новая Интеллигенция"
Телеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии Новая Интеллигенция - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Актриса, театральный педагог Яна Поплавская заявила, что отправит гуманитарную помощь и детскую литературу жителям новых регионов России.
«
"На освобожденных территориях тяжелая ситуация. Я завтра помимо гуманитарного груза отправлю огромное количество коробок с детской литературой", — сказала Поплавская на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По ее словам, с самого начала специальной военной операции директора лагерей для беженцев просили привезти книги для детей.
"Я повезла гумгрузы по лагерям беженцев, которые были в Подмосковье… Я привезла туда детскую литературу в большом количестве… Я сидела с ними и читала. И вот эти дети, которые сидели под бомбежками, которые мне рассказывали про прилеты — они сидели и хохотали… Они все хотят читать, потому что можно от этой действительности, которая рядом с ними, уйти через книгу. Я бы очень хотела, чтобы все эти 90 тысяч библиотек встали в один ряд и пошли светлым путем", — сказала Поплавская.
Российская государственная детская библиотека при поддержке Минкультуры России проводит ежегодную Неделю детской книги, которая начнется 25 марта. В этом году этому начинанию исполняется 80 лет.
Ранее о помощи участникам специальной военной операции рассказала Вика Цыганова.
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