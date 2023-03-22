https://ria.ru/20230322/poplavskaya-1859843004.html

Яна Поплавская отправит детские книги в новые регионы России

Яна Поплавская отправит детские книги в новые регионы России - РИА Новости, 22.03.2023

Яна Поплавская отправит детские книги в новые регионы России

Актриса, театральный педагог Яна Поплавская заявила, что отправит гуманитарную помощь и детскую литературу жителям новых регионов России. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:59

2023-03-22T18:59

2023-03-22T18:59

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Актриса, театральный педагог Яна Поплавская заявила, что отправит гуманитарную помощь и детскую литературу жителям новых регионов России. По ее словам, с самого начала специальной военной операции директора лагерей для беженцев просили привезти книги для детей. "Я повезла гумгрузы по лагерям беженцев, которые были в Подмосковье… Я привезла туда детскую литературу в большом количестве… Я сидела с ними и читала. И вот эти дети, которые сидели под бомбежками, которые мне рассказывали про прилеты — они сидели и хохотали… Они все хотят читать, потому что можно от этой действительности, которая рядом с ними, уйти через книгу. Я бы очень хотела, чтобы все эти 90 тысяч библиотек встали в один ряд и пошли светлым путем", — сказала Поплавская.Российская государственная детская библиотека при поддержке Минкультуры России проводит ежегодную Неделю детской книги, которая начнется 25 марта. В этом году этому начинанию исполняется 80 лет. Ранее о помощи участникам специальной военной операции рассказала Вика Цыганова.

https://ria.ru/20230321/skulptura-1859580355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, яна поплавская, знаменитости, книги