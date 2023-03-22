https://ria.ru/20230322/poplavskaya-1859843004.html
Яна Поплавская отправит детские книги в новые регионы России
Яна Поплавская отправит детские книги в новые регионы России - РИА Новости, 22.03.2023
Яна Поплавская отправит детские книги в новые регионы России
Актриса, театральный педагог Яна Поплавская заявила, что отправит гуманитарную помощь и детскую литературу жителям новых регионов России. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:59
2023-03-22T18:59
2023-03-22T18:59
культура
новости культуры
яна поплавская
знаменитости
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98334/81/983348111_0:252:3071:1979_1920x0_80_0_0_3b61beabd1124617245844640cab1fcd.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Актриса, театральный педагог Яна Поплавская заявила, что отправит гуманитарную помощь и детскую литературу жителям новых регионов России. По ее словам, с самого начала специальной военной операции директора лагерей для беженцев просили привезти книги для детей. "Я повезла гумгрузы по лагерям беженцев, которые были в Подмосковье… Я привезла туда детскую литературу в большом количестве… Я сидела с ними и читала. И вот эти дети, которые сидели под бомбежками, которые мне рассказывали про прилеты — они сидели и хохотали… Они все хотят читать, потому что можно от этой действительности, которая рядом с ними, уйти через книгу. Я бы очень хотела, чтобы все эти 90 тысяч библиотек встали в один ряд и пошли светлым путем", — сказала Поплавская.Российская государственная детская библиотека при поддержке Минкультуры России проводит ежегодную Неделю детской книги, которая начнется 25 марта. В этом году этому начинанию исполняется 80 лет. Ранее о помощи участникам специальной военной операции рассказала Вика Цыганова.
https://ria.ru/20230321/skulptura-1859580355.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98334/81/983348111_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_14552a62377294aef7fc9df40a602306.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, яна поплавская, знаменитости, книги
Культура, Новости культуры, Яна Поплавская, Знаменитости, Книги
Яна Поплавская отправит детские книги в новые регионы России
Яна Поплавская отправит гумпомощь и детские книги в новые регионы России
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Актриса, театральный педагог Яна Поплавская заявила, что отправит гуманитарную помощь и детскую литературу жителям новых регионов России.
«
"На освобожденных территориях тяжелая ситуация. Я завтра помимо гуманитарного груза отправлю огромное количество коробок с детской литературой", — сказала Поплавская на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По ее словам, с самого начала специальной военной операции директора лагерей для беженцев просили привезти книги для детей.
"Я повезла гумгрузы по лагерям беженцев, которые были в Подмосковье… Я привезла туда детскую литературу в большом количестве… Я сидела с ними и читала. И вот эти дети, которые сидели под бомбежками, которые мне рассказывали про прилеты — они сидели и хохотали… Они все хотят читать, потому что можно от этой действительности, которая рядом с ними, уйти через книгу. Я бы очень хотела, чтобы все эти 90 тысяч библиотек встали в один ряд и пошли светлым путем", — сказала Поплавская.
Российская государственная детская библиотека при поддержке Минкультуры России проводит ежегодную Неделю детской книги, которая начнется 25 марта. В этом году этому начинанию исполняется 80 лет.
Ранее о помощи участникам специальной военной операции рассказала
Вика Цыганова.
Французский абстракционист подарил посольству России скульптуру