https://ria.ru/20230315/znamenitosti-1858083371.html
Вика Цыганова рассказала о помощи участникам СВО
Вика Цыганова рассказала о помощи участникам СВО - РИА Новости, 15.03.2023
Вика Цыганова рассказала о помощи участникам СВО
Вика Цыганова рассказала о помощи участникам специальной военной операции. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:14
2023-03-15T17:14
2023-03-15T17:14
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вика Цыганова рассказала о помощи участникам специальной военной операции. Артистка рассказала о покупке дронов, прицелов, тепловизоров, бронежилетов. Певица признается, что сейчас ее супруг Вадим Цыганов сотрудничает с разработчиками. Ранее она продала дом и направила полученные от сделки деньги в поддержку военным, участвующим в СВО. Вика Цыганова – советская и российская певица, композитор, актриса. В 2016 году она получила медаль "За защиту Республики Крым".
https://ria.ru/20230222/zvezdy-1853247093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вика цыганова, новости культуры, знаменитости, звезды
Культура, Вика Цыганова, Новости культуры, Знаменитости, звезды
Вика Цыганова рассказала о помощи участникам СВО
Вика Цыганова рассказала о помощи участникам СВО и поездках на передовую
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вика Цыганова рассказала о помощи участникам специальной военной операции.
«
"Я хожу в госпитали, езжу на передовую. Я была в Донецке, была у Жоги (Владимир Жога — участник СВО, посмертно удостоен звания Героя России), пела в актовом зале его части", — говорит Вика Цыганова.
Артистка рассказала о покупке дронов, прицелов, тепловизоров, бронежилетов. Певица признается, что сейчас ее супруг Вадим Цыганов сотрудничает с разработчиками.
«
"Мы делаем квадрокоптеры", — подчеркнула певица в интервью порталу "Абзац".
Ранее она продала
дом и направила полученные от сделки деньги в поддержку военным, участвующим в СВО.
Вика Цыганова – советская и российская певица, композитор, актриса. В 2016 году она получила медаль "За защиту Республики Крым".
Не могут по-другому: все больше звезд поддерживают СВО