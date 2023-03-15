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Вика Цыганова рассказала о помощи участникам СВО - РИА Новости, 15.03.2023
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Культура
 
17:14 15.03.2023
https://ria.ru/20230315/znamenitosti-1858083371.html
Вика Цыганова рассказала о помощи участникам СВО
Вика Цыганова рассказала о помощи участникам СВО - РИА Новости, 15.03.2023
Вика Цыганова рассказала о помощи участникам СВО
Вика Цыганова рассказала о помощи участникам специальной военной операции. РИА Новости, 15.03.2023
2023-03-15T17:14
2023-03-15T17:14
культура
вика цыганова
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вика Цыганова рассказала о помощи участникам специальной военной операции. Артистка рассказала о покупке дронов, прицелов, тепловизоров, бронежилетов. Певица признается, что сейчас ее супруг Вадим Цыганов сотрудничает с разработчиками. Ранее она продала дом и направила полученные от сделки деньги в поддержку военным, участвующим в СВО. Вика Цыганова – советская и российская певица, композитор, актриса. В 2016 году она получила медаль "За защиту Республики Крым".
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вика цыганова, новости культуры, знаменитости, звезды
Культура, Вика Цыганова, Новости культуры, Знаменитости, звезды
Вика Цыганова рассказала о помощи участникам СВО

Вика Цыганова рассказала о помощи участникам СВО и поездках на передовую

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПевица, актриса, дизайнер Вика Цыганова
Певица, актриса, дизайнер Вика Цыганова - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вика Цыганова рассказала о помощи участникам специальной военной операции.
«
"Я хожу в госпитали, езжу на передовую. Я была в Донецке, была у Жоги (Владимир Жога — участник СВО, посмертно удостоен звания Героя России), пела в актовом зале его части", — говорит Вика Цыганова.
Артистка рассказала о покупке дронов, прицелов, тепловизоров, бронежилетов. Певица признается, что сейчас ее супруг Вадим Цыганов сотрудничает с разработчиками.
«

"Мы делаем квадрокоптеры", — подчеркнула певица в интервью порталу "Абзац".

Ранее она продала дом и направила полученные от сделки деньги в поддержку военным, участвующим в СВО.
Вика Цыганова – советская и российская певица, композитор, актриса. В 2016 году она получила медаль "За защиту Республики Крым".
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