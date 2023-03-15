https://ria.ru/20230315/znamenitosti-1858083371.html

Вика Цыганова рассказала о помощи участникам СВО

Вика Цыганова рассказала о помощи участникам СВО - РИА Новости, 15.03.2023

Вика Цыганова рассказала о помощи участникам СВО

Вика Цыганова рассказала о помощи участникам специальной военной операции. РИА Новости, 15.03.2023

2023-03-15T17:14

2023-03-15T17:14

2023-03-15T17:14

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МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Вика Цыганова рассказала о помощи участникам специальной военной операции. Артистка рассказала о покупке дронов, прицелов, тепловизоров, бронежилетов. Певица признается, что сейчас ее супруг Вадим Цыганов сотрудничает с разработчиками. Ранее она продала дом и направила полученные от сделки деньги в поддержку военным, участвующим в СВО. Вика Цыганова – советская и российская певица, композитор, актриса. В 2016 году она получила медаль "За защиту Республики Крым".

https://ria.ru/20230222/zvezdy-1853247093.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

вика цыганова, новости культуры, знаменитости, звезды