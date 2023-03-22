https://ria.ru/20230322/polunin-1859789125.html

Путин обратил внимание на отсутствие Полунина при вручении премий в Кремле

Путин обратил внимание на отсутствие Полунина при вручении премий в Кремле - РИА Новости, 22.03.2023

Путин обратил внимание на отсутствие Полунина при вручении премий в Кремле

Владимир Путин на церемонии вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры за 2022 год... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:50

2023-03-22T14:50

2023-03-22T18:55

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры за 2022 год обратил внимание на отсутствие артиста балета Сергея Полунина."Еще один молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии — это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только чего-то я его не вижу", — сказал глава государства.Он также добавил, что Полунин, несмотря на молодой возраст, сам занимается поиском молодых талантов и помогает развитию их способностей.Позднее советника президента Владимир Толстой сообщил, что на церемонию награждения помимо Полунина не пришли режиссеры Александр Галибин и Инесса Ковалевская. Он подчеркнул, что у Полунина сегодня вечером состоится премьера спектакля, Галибин принимал участие в праздновании 300-летия Перми, а 90-летней Ковалевской ввиду преклонного возраста врачи "не разрешили выходить". Владимир Путин накануне подписал указ о присуждении премии для молодых деятелей культуры. В списке награжденных числятся: артист балета Сергей Полунин, скульптор Екатерина Пильникова и режиссер Айдар Заббаров.Кроме того, премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества получили режиссер Александр Галибин, руководитель ансамбля "Радость" Виктор Гоцуленко, худрук ансамбля танца "Радость" Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.Кирова" Лариса Феоктистова и режиссер Инесса Ковалевская. Премии президента для молодых деятелей культуры вручают с 2011 года, а в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества — с 2013 года. По традиции глава государства проводит церемонию награждения в преддверии Дня работника культуры, который отмечается 25 марта.

https://ria.ru/20221201/polunin-1835675267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, сергей полунин, владимир путин, россия