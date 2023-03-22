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Путин обратил внимание на отсутствие Полунина при вручении премий в Кремле - РИА Новости, 22.03.2023
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Культура
 
14:50 22.03.2023 (обновлено: 18:55 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/polunin-1859789125.html
Путин обратил внимание на отсутствие Полунина при вручении премий в Кремле
Путин обратил внимание на отсутствие Полунина при вручении премий в Кремле - РИА Новости, 22.03.2023
Путин обратил внимание на отсутствие Полунина при вручении премий в Кремле
Владимир Путин на церемонии вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры за 2022 год... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:50
2023-03-22T18:55
культура
новости культуры
сергей полунин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры за 2022 год обратил внимание на отсутствие артиста балета Сергея Полунина."Еще один молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии — это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только чего-то я его не вижу", — сказал глава государства.Он также добавил, что Полунин, несмотря на молодой возраст, сам занимается поиском молодых талантов и помогает развитию их способностей.Позднее советника президента Владимир Толстой сообщил, что на церемонию награждения помимо Полунина не пришли режиссеры Александр Галибин и Инесса Ковалевская. Он подчеркнул, что у Полунина сегодня вечером состоится премьера спектакля, Галибин принимал участие в праздновании 300-летия Перми, а 90-летней Ковалевской ввиду преклонного возраста врачи "не разрешили выходить". Владимир Путин накануне подписал указ о присуждении премии для молодых деятелей культуры. В списке награжденных числятся: артист балета Сергей Полунин, скульптор Екатерина Пильникова и режиссер Айдар Заббаров.Кроме того, премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества получили режиссер Александр Галибин, руководитель ансамбля "Радость" Виктор Гоцуленко, худрук ансамбля танца "Радость" Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.Кирова" Лариса Феоктистова и режиссер Инесса Ковалевская. Премии президента для молодых деятелей культуры вручают с 2011 года, а в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества — с 2013 года. По традиции глава государства проводит церемонию награждения в преддверии Дня работника культуры, который отмечается 25 марта.
https://ria.ru/20221201/polunin-1835675267.html
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новости культуры, сергей полунин, владимир путин, россия
Культура, Новости культуры, Сергей Полунин, Владимир Путин, Россия
Путин обратил внимание на отсутствие Полунина при вручении премий в Кремле

Путин заметил отсутствие артиста балета Полунина на церемонии награждения в Кремле

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАртист балета Сергей Полунин
Артист балета Сергей Полунин - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Артист балета Сергей Полунин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Владимир Путин на церемонии вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры за 2022 год обратил внимание на отсутствие артиста балета Сергея Полунина.
"Еще один молодой, но уже признанный мастер, вписавший свои страницы в мировую историю хореографии — это артист балета Сергей Владимирович Полунин. Только чего-то я его не вижу", — сказал глава государства.
Премьер Московского академического музыкального театра имени К.С.Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Сергей Полунин во время выступления звезд мирового балета на сцене современного комплекса Галактика в рамках Культурной программы Олимпиады Сочи-2014 - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
Сергей Полунин высказался по поводу отъезда талантов из России
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Он также добавил, что Полунин, несмотря на молодой возраст, сам занимается поиском молодых талантов и помогает развитию их способностей.
Позднее советника президента Владимир Толстой сообщил, что на церемонию награждения помимо Полунина не пришли режиссеры Александр Галибин и Инесса Ковалевская. Он подчеркнул, что у Полунина сегодня вечером состоится премьера спектакля, Галибин принимал участие в праздновании 300-летия Перми, а 90-летней Ковалевской ввиду преклонного возраста врачи "не разрешили выходить".
Владимир Путин накануне подписал указ о присуждении премии для молодых деятелей культуры. В списке награжденных числятся: артист балета Сергей Полунин, скульптор Екатерина Пильникова и режиссер Айдар Заббаров.
Кроме того, премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества получили режиссер Александр Галибин, руководитель ансамбля "Радость" Виктор Гоцуленко, худрук ансамбля танца "Радость" Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.Кирова" Лариса Феоктистова и режиссер Инесса Ковалевская.
Премии президента для молодых деятелей культуры вручают с 2011 года, а в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества — с 2013 года. По традиции глава государства проводит церемонию награждения в преддверии Дня работника культуры, который отмечается 25 марта.
Танцовщик Сергей Полунин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин присудил артисту балета Полунину премию для молодых деятелей культуры
21 марта, 10:51
 
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