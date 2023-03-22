https://ria.ru/20230322/pogibshiy-1859906366.html

При обстреле Лисичанска погиб мужчина

При обстреле Лисичанска погиб мужчина - РИА Новости, 22.03.2023

При обстреле Лисичанска погиб мужчина

Один человек погиб, при обстреле украинскими войсками города Лисичанск в ЛНР, сообщает городская администрация. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T21:31

2023-03-22T21:31

2023-03-22T21:31

специальная военная операция на украине

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лисичанск

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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Один человек погиб, при обстреле украинскими войсками города Лисичанск в ЛНР, сообщает городская администрация. "Двадцать первого марта укрофашистская артиллерия обстреляла район частного сектора в Лисичанске. Около 10 вражеских боеприпасов ударили по домам лисичан. Многие строения повреждены, разбиты окна, дворовые постройки. Один мужчина погиб", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале горадминистрации. И.о. мэра Лисичанска Андрей Скорый отдал срочные распоряжения по мерам помощи пострадавшим. "В одном из домов, попавших под обстрел, живет многодетная семья. Для помощи в восстановлении жилища будут доставлены все необходимые материалы", - сообщили в администрации. Город Лисичанск находится вблизи линии фронта в ЛНР и регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230322/oruzhie-1859719410.html

лисичанск

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лисичанск, луганская народная республика