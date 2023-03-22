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При обстреле Лисичанска погиб мужчина - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:31 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/pogibshiy-1859906366.html
При обстреле Лисичанска погиб мужчина
При обстреле Лисичанска погиб мужчина - РИА Новости, 22.03.2023
При обстреле Лисичанска погиб мужчина
Один человек погиб, при обстреле украинскими войсками города Лисичанск в ЛНР, сообщает городская администрация. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T21:31
2023-03-22T21:31
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Один человек погиб, при обстреле украинскими войсками города Лисичанск в ЛНР, сообщает городская администрация. "Двадцать первого марта укрофашистская артиллерия обстреляла район частного сектора в Лисичанске. Около 10 вражеских боеприпасов ударили по домам лисичан. Многие строения повреждены, разбиты окна, дворовые постройки. Один мужчина погиб", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале горадминистрации. И.о. мэра Лисичанска Андрей Скорый отдал срочные распоряжения по мерам помощи пострадавшим. "В одном из домов, попавших под обстрел, живет многодетная семья. Для помощи в восстановлении жилища будут доставлены все необходимые материалы", - сообщили в администрации. Город Лисичанск находится вблизи линии фронта в ЛНР и регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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в мире, лисичанск, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика
При обстреле Лисичанска погиб мужчина

При обстреле украинскими войсками города Лисичанск в ЛНР погиб один человек

© Фото : Администрация ЛисичанскаПоследствия обстрела Лисичанска со стороны ВСУ
Последствия обстрела Лисичанска со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Фото : Администрация Лисичанска
Последствия обстрела Лисичанска со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Один человек погиб, при обстреле украинскими войсками города Лисичанск в ЛНР, сообщает городская администрация.
"Двадцать первого марта укрофашистская артиллерия обстреляла район частного сектора в Лисичанске. Около 10 вражеских боеприпасов ударили по домам лисичан. Многие строения повреждены, разбиты окна, дворовые постройки. Один мужчина погиб", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале горадминистрации.
И.о. мэра Лисичанска Андрей Скорый отдал срочные распоряжения по мерам помощи пострадавшим. "В одном из домов, попавших под обстрел, живет многодетная семья. Для помощи в восстановлении жилища будут доставлены все необходимые материалы", - сообщили в администрации.
Город Лисичанск находится вблизи линии фронта в ЛНР и регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная Республика
 
 
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