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Исследование выявило пивные предпочтения россиян - РИА Новости, 22.03.2023
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02:30 22.03.2023 (обновлено: 02:31 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/pivo-1859653063.html
Исследование выявило пивные предпочтения россиян
Исследование выявило пивные предпочтения россиян - РИА Новости, 22.03.2023
Исследование выявило пивные предпочтения россиян
Почти 85% российских семей в 2022 году покупали пиво, что на 1,4% больше, чем в 2021 году, при этом большинство выбирает светлые хмельные напитки, на втором... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T02:30
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россия
ромир
общество
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Почти 85% российских семей в 2022 году покупали пиво, что на 1,4% больше, чем в 2021 году, при этом большинство выбирает светлые хмельные напитки, на втором месте по популярности - темное, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Несмотря на непростую экономическую ситуацию и уход из России ряда иностранных марок, в 2022 году число лояльных покупателей и частота покупки в пивной категории увеличились. В разрезе домохозяйств в 2022 году доля аудитории пива составила 84,8% (по сравнению с 83,4% в 2021 году). В HoReCa (общепит и гостиничный бизнес - ред.) доля пивной аудитории осталась на уровне 2021 года – 16,6%", - говорится в материалах. Отмечается, что слабоалкогольное пиво выбирают 58,6% жителей России, крепкое покупают 40%, а безалкогольное пиво – 37%. "Основную часть в категории составляет светлое пиво, его покупают 84,1% россиян. Темное пиво покупают 35,8% россиян. Растет и развивается категория вкусового пива – его аудитория среди россиян в 2022 году составила 50,8%, а в 2021 - 41,5%", - подсчитали в "Ромир". При этом увеличивается спрос и на отечественную продукцию. Так, за год аудитория, предпочитающая российское пиво, увеличилась до 78,9% с 76,8%, а лицензионного – до 68,5% с 65,7%. Импортное же пиво в 2022 году покупали 32,7% россиян по сравнению с 37,2% в 2021 году. Подобная динамика наблюдается и в частоте покупки – 17 раз за год для отечественного и 9,3 для лицензионного, в то время как частота покупки импортного пива сократилась. "На рост покупательской аудитории могли повлиять несколько факторов. Во-первых, изменение ассортимента на полках магазинов, в частности сокращение выбора крепкого алкоголя, а также газированных напитков и соков, привели к переключению аудитории на пиво", - считает старший директор "М-Ромир" Ксения Пайзанская.
https://ria.ru/20230306/pivo-1856046757.html
https://ria.ru/20230306/grud-1855780753.html
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россия, ромир , общество
Россия, Ромир , Общество
Исследование выявило пивные предпочтения россиян

"Ромир": 85 процентов российских семей покупают пиво, большинство предпочитает светлое

© Depositphotos.com / bogdan.hodaБармен наливает пиво в кружку
Бармен наливает пиво в кружку - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© Depositphotos.com / bogdan.hoda
Бармен наливает пиво в кружку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Почти 85% российских семей в 2022 году покупали пиво, что на 1,4% больше, чем в 2021 году, при этом большинство выбирает светлые хмельные напитки, на втором месте по популярности - темное, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Несмотря на непростую экономическую ситуацию и уход из России ряда иностранных марок, в 2022 году число лояльных покупателей и частота покупки в пивной категории увеличились. В разрезе домохозяйств в 2022 году доля аудитории пива составила 84,8% (по сравнению с 83,4% в 2021 году). В HoReCa (общепит и гостиничный бизнес - ред.) доля пивной аудитории осталась на уровне 2021 года – 16,6%", - говорится в материалах.
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Отмечается, что слабоалкогольное пиво выбирают 58,6% жителей России, крепкое покупают 40%, а безалкогольное пиво – 37%. "Основную часть в категории составляет светлое пиво, его покупают 84,1% россиян. Темное пиво покупают 35,8% россиян. Растет и развивается категория вкусового пива – его аудитория среди россиян в 2022 году составила 50,8%, а в 2021 - 41,5%", - подсчитали в "Ромир".
При этом увеличивается спрос и на отечественную продукцию. Так, за год аудитория, предпочитающая российское пиво, увеличилась до 78,9% с 76,8%, а лицензионного – до 68,5% с 65,7%. Импортное же пиво в 2022 году покупали 32,7% россиян по сравнению с 37,2% в 2021 году. Подобная динамика наблюдается и в частоте покупки – 17 раз за год для отечественного и 9,3 для лицензионного, в то время как частота покупки импортного пива сократилась.
"На рост покупательской аудитории могли повлиять несколько факторов. Во-первых, изменение ассортимента на полках магазинов, в частности сокращение выбора крепкого алкоголя, а также газированных напитков и соков, привели к переключению аудитории на пиво", - считает старший директор "М-Ромир" Ксения Пайзанская.
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