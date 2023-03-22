https://ria.ru/20230322/pivo-1859653063.html

Исследование выявило пивные предпочтения россиян

Исследование выявило пивные предпочтения россиян - РИА Новости, 22.03.2023

Исследование выявило пивные предпочтения россиян

Почти 85% российских семей в 2022 году покупали пиво, что на 1,4% больше, чем в 2021 году, при этом большинство выбирает светлые хмельные напитки, на втором... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T02:30

2023-03-22T02:30

2023-03-22T02:31

россия

ромир

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Почти 85% российских семей в 2022 году покупали пиво, что на 1,4% больше, чем в 2021 году, при этом большинство выбирает светлые хмельные напитки, на втором месте по популярности - темное, свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", с которыми ознакомилось РИА Новости. "Несмотря на непростую экономическую ситуацию и уход из России ряда иностранных марок, в 2022 году число лояльных покупателей и частота покупки в пивной категории увеличились. В разрезе домохозяйств в 2022 году доля аудитории пива составила 84,8% (по сравнению с 83,4% в 2021 году). В HoReCa (общепит и гостиничный бизнес - ред.) доля пивной аудитории осталась на уровне 2021 года – 16,6%", - говорится в материалах. Отмечается, что слабоалкогольное пиво выбирают 58,6% жителей России, крепкое покупают 40%, а безалкогольное пиво – 37%. "Основную часть в категории составляет светлое пиво, его покупают 84,1% россиян. Темное пиво покупают 35,8% россиян. Растет и развивается категория вкусового пива – его аудитория среди россиян в 2022 году составила 50,8%, а в 2021 - 41,5%", - подсчитали в "Ромир". При этом увеличивается спрос и на отечественную продукцию. Так, за год аудитория, предпочитающая российское пиво, увеличилась до 78,9% с 76,8%, а лицензионного – до 68,5% с 65,7%. Импортное же пиво в 2022 году покупали 32,7% россиян по сравнению с 37,2% в 2021 году. Подобная динамика наблюдается и в частоте покупки – 17 раз за год для отечественного и 9,3 для лицензионного, в то время как частота покупки импортного пива сократилась. "На рост покупательской аудитории могли повлиять несколько факторов. Во-первых, изменение ассортимента на полках магазинов, в частности сокращение выбора крепкого алкоголя, а также газированных напитков и соков, привели к переключению аудитории на пиво", - считает старший директор "М-Ромир" Ксения Пайзанская.

https://ria.ru/20230306/pivo-1856046757.html

https://ria.ru/20230306/grud-1855780753.html

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россия, ромир , общество