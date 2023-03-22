https://ria.ru/20230322/pismo-1859876290.html

Пригожин написал письмо Блинкену

Пригожин написал письмо Блинкену - РИА Новости, 22.03.2023

Пригожин написал письмо Блинкену

Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин написал госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором предложил профинансировать совместный проект в Африке,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T18:40

2023-03-22T18:40

2023-03-22T21:59

африка

в мире

энтони блинкен

евгений пригожин

россия

чвк "вагнер"

сша

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин написал госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором предложил профинансировать совместный проект в Африке, сообщается в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.Он напомнил, что начал заниматься этим регионом в 2017-2018 годах. По словам Пригожина, "Группе Вагнера" удалось добиться значимых результатов в области безопасности во всех странах, в которых она побывала.Пригожин отметил, что большинство африканцев не доверяют политике Франции и США, поэтому нужно сконцентрироваться на безопасности, которую обеспечит его проект. Кроме того, бизнесмен предложил Блинкену распространить этот замысел на территорию Американского континента, если он окажется успешным в Африке. В заключение он попросил госсекретаря прислать представителя для обсуждения этого вопроса.

https://ria.ru/20230315/vagner-1858148234.html

африка

россия

сша

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Наталья Макарова

африка, в мире, энтони блинкен, евгений пригожин, россия, чвк "вагнер", сша