Пригожин написал письмо Блинкену
Пригожин написал Блинкену письмо и предложил профинансировать совместный проект в Африке
Кадр видеообращения Евгения Пригожина
Кадр видеообращения Евгения Пригожина. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин написал госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором предложил профинансировать совместный проект в Африке, сообщается в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.
Он напомнил, что начал заниматься этим регионом в 2017-2018 годах. По словам Пригожина, "Группе Вагнера" удалось добиться значимых результатов в области безопасности во всех странах, в которых она побывала.
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"Поэтому я предлагаю вам поддержать усилия ЧВК "Вагнер" в обеспечении безопасности в Африке и профинансировать новый проект "Вагнер. Безопасная Африка" (Wagner. Safe Africa — далее WSA), где вы сможете стать одним из инвесторов проекта и тем самым сэкономить ресурсы налогоплательщиков США", — говорится в письме.
Пригожин отметил, что большинство африканцев не доверяют политике Франции и США, поэтому нужно сконцентрироваться на безопасности, которую обеспечит его проект. Кроме того, бизнесмен предложил Блинкену распространить этот замысел на территорию Американского континента, если он окажется успешным в Африке. В заключение он попросил госсекретаря прислать представителя для обсуждения этого вопроса.