Рейтинг@Mail.ru
Пригожин написал письмо Блинкену - РИА Новости, 22.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:40 22.03.2023 (обновлено: 21:59 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/pismo-1859876290.html
Пригожин написал письмо Блинкену
Пригожин написал письмо Блинкену - РИА Новости, 22.03.2023
Пригожин написал письмо Блинкену
Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин написал госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором предложил профинансировать совместный проект в Африке,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T18:40
2023-03-22T21:59
африка
в мире
энтони блинкен
евгений пригожин
россия
чвк "вагнер"
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855556037_0:0:1957:1100_1920x0_80_0_0_fe7e4b118afc87867976250f1a2fc2d8.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин написал госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором предложил профинансировать совместный проект в Африке, сообщается в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.Он напомнил, что начал заниматься этим регионом в 2017-2018 годах. По словам Пригожина, "Группе Вагнера" удалось добиться значимых результатов в области безопасности во всех странах, в которых она побывала.Пригожин отметил, что большинство африканцев не доверяют политике Франции и США, поэтому нужно сконцентрироваться на безопасности, которую обеспечит его проект. Кроме того, бизнесмен предложил Блинкену распространить этот замысел на территорию Американского континента, если он окажется успешным в Африке. В заключение он попросил госсекретаря прислать представителя для обсуждения этого вопроса.
https://ria.ru/20230315/vagner-1858148234.html
африка
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855556037_211:0:1678:1100_1920x0_80_0_0_5d46091a2524e3558d1fe5f16f21fc40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
африка, в мире, энтони блинкен, евгений пригожин, россия, чвк "вагнер", сша
Африка, В мире, Энтони Блинкен, Евгений Пригожин, Россия, ЧВК "Вагнер", США
Пригожин написал письмо Блинкену

Пригожин написал Блинкену письмо и предложил профинансировать совместный проект в Африке

Кадр видеообращения Евгения Пригожина
Кадр видеообращения Евгения Пригожина
Кадр видеообращения Евгения Пригожина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин написал госсекретарю США Энтони Блинкену письмо, в котором предложил профинансировать совместный проект в Африке, сообщается в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.
Он напомнил, что начал заниматься этим регионом в 2017-2018 годах. По словам Пригожина, "Группе Вагнера" удалось добиться значимых результатов в области безопасности во всех странах, в которых она побывала.
«

"Поэтому я предлагаю вам поддержать усилия ЧВК "Вагнер" в обеспечении безопасности в Африке и профинансировать новый проект "Вагнер. Безопасная Африка" (Wagner. Safe Africa — далее WSA), где вы сможете стать одним из инвесторов проекта и тем самым сэкономить ресурсы налогоплательщиков США", — говорится в письме.

Пригожин отметил, что большинство африканцев не доверяют политике Франции и США, поэтому нужно сконцентрироваться на безопасности, которую обеспечит его проект. Кроме того, бизнесмен предложил Блинкену распространить этот замысел на территорию Американского континента, если он окажется успешным в Африке. В заключение он попросил госсекретаря прислать представителя для обсуждения этого вопроса.
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Пригожин рассказал об афганских бойцах в "Группе Вагнера"
15 марта, 20:27
 
АфрикаВ миреЭнтони БлинкенЕвгений ПригожинРоссияЧВК "Вагнер"США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала