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Доступ к пещерам Киево-Печерской лавры открыли после проверок - РИА Новости, 22.03.2023
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Религия
 
16:48 22.03.2023 (обновлено: 16:49 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/peschery-1859830611.html
Доступ к пещерам Киево-Печерской лавры открыли после проверок
Доступ к пещерам Киево-Печерской лавры открыли после проверок - РИА Новости, 22.03.2023
Доступ к пещерам Киево-Печерской лавры открыли после проверок
Комиссии от министерства культуры Украины, которая во вторник начала проверку "сохранности музейных экспонатов" на территории Киево-Печерской лавры, завершила... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T16:48
2023-03-22T16:49
религия
украина
россия
владимир зеленский
татьяна москалькова
обсе
оон
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Комиссии от министерства культуры Украины, которая во вторник начала проверку "сохранности музейных экспонатов" на территории Киево-Печерской лавры, завершила осмотр ближних и дальних пещер, сообщили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской Православной церкви (УПЦ). Ранее сообщалось, что комиссия до 15 мая должна предоставить отчетные документы по проверкам. "Комиссия министерства культуры Украины 22 марта провела работу по обследованию в дальних пещерах Киево-Печерской Лавры. Около 11.00 (12.00 мск) они завершили работу. Отныне дальние и ближние пещеры открыты для паломников", - говорится в сообщении информотдела в телеграм-канале. По данным УПЦ, члены комиссии в присутствии представителей Лавры осматривали мощи Киево-Печерских святых и раки, в которых они покоятся. Осмотр проходил в спокойной рабочей обстановке, "безо всяких манипуляций". Уточняется, что пещеры будут открыты ежедневно и будут работать по старому расписанию с 9.00 до 16.00 (с 10.00 до 17.00 мск) до 29 марта. В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты. Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230321/lavra-1859547182.html
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украина, россия, владимир зеленский, татьяна москалькова, обсе, оон, ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу)
Религия, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Татьяна Москалькова, ОБСЕ, ООН, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ)
Доступ к пещерам Киево-Печерской лавры открыли после проверок

УПЦ: доступ к ближним и дальним пещерам Киево-Печерской лавры открыли после проверок

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYВид на Киев из Киево-Печерской лавры в Киеве
Вид на Киев из Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Вид на Киев из Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Комиссии от министерства культуры Украины, которая во вторник начала проверку "сохранности музейных экспонатов" на территории Киево-Печерской лавры, завершила осмотр ближних и дальних пещер, сообщили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской Православной церкви (УПЦ).
Ранее сообщалось, что комиссия до 15 мая должна предоставить отчетные документы по проверкам.
"Комиссия министерства культуры Украины 22 марта провела работу по обследованию в дальних пещерах Киево-Печерской Лавры. Около 11.00 (12.00 мск) они завершили работу. Отныне дальние и ближние пещеры открыты для паломников", - говорится в сообщении информотдела в телеграм-канале.
По данным УПЦ, члены комиссии в присутствии представителей Лавры осматривали мощи Киево-Печерских святых и раки, в которых они покоятся. Осмотр проходил в спокойной рабочей обстановке, "безо всяких манипуляций".
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Прихожане и клирики храма при Киевской лавре обратились к Зеленскому
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Уточняется, что пещеры будут открыты ежедневно и будут работать по старому расписанию с 9.00 до 16.00 (с 10.00 до 17.00 мск) до 29 марта.
В начале января 2023 года украинские власти отобрали у канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Трапезную церковь, а также Успенский собор – главный храм лавры – и разрешили служить в них представителям раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ). После национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты.
Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической УПЦ.
Украинские военнослужащие проходят мимо монаха в Киево-Печерской лавре, 14 марта 2023 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
"Отчаянный шаг". Украинцы неожиданно ответили Зеленскому
21 марта, 08:00
 
РелигияУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийТатьяна МоскальковаОБСЕООНСитуация вокруг УПЦПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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