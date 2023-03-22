https://ria.ru/20230322/ozero-1859885654.html

Российские ученые выявили причину регулярного сброса воды в озере в Арктике

Российские ученые выявили причину регулярного сброса воды в озере в Арктике - РИА Новости, 22.03.2023

Российские ученые выявили причину регулярного сброса воды в озере в Арктике

Российские ученые выявили причину регулярного сброса воды в озере Спартаковское на острове Большевик архипелага Северная Земля, это связано с потеплением... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T19:22

2023-03-22T19:22

2023-03-22T19:22

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северная земля

арктика

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские ученые выявили причину регулярного сброса воды в озере Спартаковское на острове Большевик архипелага Северная Земля, это связано с потеплением климата и отступлением ледников, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Озеро Спартаковское представляет собой часть морского фиорда Спартак. Озером оно стало в результате перекрытия части фьорда выводным ледником, спустившимся с ледникового купола Семенова-Тян-Шанского. Последний спуск воды из озера российские ученые зафиксировали в августе 2021 года. Тогда вода ушла полностью, чего никогда ранее не случалось. "Выявленные колебания уровня воды в озере Спартаковское и полный спуск в 2021 году свидетельствуют о том, что велика вероятность исчезновения данного водоема, как и других приледниковых озер в результате потепления климата и отступления выводных ледников, перегораживающих долины-фиорды", - сообщили в институте. Однако, по заявлениям ученых, учитывая полученные в ходе исследований на Северной Земле климатические данные, нельзя исключать возрождения озера Спартаковского, как и других приледниковых озёр архипелага в результате новых фаз развития оледенения в Арктике. Еще в апреле 2021 года уровень воды в озере Спартаковское оказался на высоте 100 метров над уровнем моря. В августе произошел полный спуск воды из озера. Фотофиксация выявила, что озеро было спущено за 117 часов. Расход воды при спуске достигал 2000 м3/с, что сравнимо со стоком реки Невы. Ученые выяснили, что накопление воды в озере происходит в результате таяния ледников Семенова-Тян-Шанского и Войцеховского и зависит от количества тепла летних сезонов Летние затоки тепла на Северную Землю повторяются каждые 5-10 лет. В связи с этим накопление воды в озерной ванне происходит не равномерно. Ученые также установили, что высокий уровень воды в озере приводит к тому, что воды под ледником прорываются во фиорд Спартак. В предыдущие десятилетия это происходило каждые 8-10 лет.

https://ria.ru/20230114/klimat-1844708827.html

https://ria.ru/20230110/arktika-1843802676.html

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космос - риа наука, северная земля, арктика, россия