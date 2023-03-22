https://ria.ru/20230322/otvet-1859801779.html

Россия ответит на поставки Киеву боеприпасов с ураном, заявил МИД

Россия ответит на поставки Киеву боеприпасов с ураном, заявил МИД - РИА Новости, 22.03.2023

Россия ответит на поставки Киеву боеприпасов с ураном, заявил МИД

Москва не оставит без ответа намерение Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявили в среду в МИД РФ. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:34

2023-03-22T15:34

2023-03-22T15:34

в мире

россия

киев

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

великобритания

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853688546_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_e28b75891a5553033fc4af47ba5c9403.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва не оставит без ответа намерение Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявили в среду в МИД РФ. "Данное решение не останется без серьезных последствий как для российско-британских двусторонних отношений, так и на международном уровне, где уже первичная реакция со стороны многосторонних структур свидетельствует о полном неприятии таких планов Лондона. Мы не оставим такие действия без ответа", - говорится в комментарии на сайте ведомства.

https://ria.ru/20230320/irak-1859261395.html

россия

киев

москва

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, украина