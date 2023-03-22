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Россия ответит на поставки Киеву боеприпасов с ураном, заявил МИД
Россия ответит на поставки Киеву боеприпасов с ураном, заявил МИД - РИА Новости, 22.03.2023
Россия ответит на поставки Киеву боеприпасов с ураном, заявил МИД
Москва не оставит без ответа намерение Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявили в среду в МИД РФ. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:34
2023-03-22T15:34
2023-03-22T15:34
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Москва не оставит без ответа намерение Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном, заявили в среду в МИД РФ. "Данное решение не останется без серьезных последствий как для российско-британских двусторонних отношений, так и на международном уровне, где уже первичная реакция со стороны многосторонних структур свидетельствует о полном неприятии таких планов Лондона. Мы не оставим такие действия без ответа", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
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в мире, россия, киев, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), великобритания, украина
В мире, Россия, Киев, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Великобритания, Украина
Россия ответит на поставки Киеву боеприпасов с ураном, заявил МИД
МИД: Россия не оставит без ответа намерение Британии поставить Украине боеприпасы с ураном