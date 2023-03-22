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Дети из белгородского приграничья отдохнут в городах России, заявил Гладков - РИА Новости, 22.03.2023
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Белгородская область
 
12:52 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/otdykh-1859750919.html
Дети из белгородского приграничья отдохнут в городах России, заявил Гладков
Дети из белгородского приграничья отдохнут в городах России, заявил Гладков - РИА Новости, 22.03.2023
Дети из белгородского приграничья отдохнут в городах России, заявил Гладков
Дети из приграничных районов Белгородской области смогут отдохнуть в других регионах России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T12:52
2023-03-22T12:52
белгородская область
белгородская область
россия
воронежская область
вячеслав гладков
артек
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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Дети из приграничных районов Белгородской области смогут отдохнуть в других регионах России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Дети из приграничных районов Белгородской области смогут отдохнуть в Липецкой и Воронежской областях, а также в Санкт-Петербурге", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. По словам Гладкова, Липецкая область готова уже в июне в первую смену принять 50 белгородских ребят в возрасте от 8 до 17 лет. Их разместят в санаторно-оздоровительном комплексе "Прометей". Это один из крупнейших в ЦФО оздоровительных детских лагерей с почти полувековой историей. Недавно там провели ремонт в корпусах, благоустроили территорию. Также губернатор рассказал, что 200 белгородских детей этой весной бесплатно отправятся на отдых в детских центрах "Артек" и "Орленок". Первая смена уже стартовала, продлится она три недели. На такое же время отправятся белгородские школьники в следующем заезде - в конце марта. Ранее сообщалось, что принять белгородских детей на территории своих субъектов также готовы губернаторы Воронежской области и Санкт-Петербурга. Кроме того, Гладков рассказал, что направил обращения с просьбой об организации детского отдыха и в другие регионы страны. "Очень благодарен губернаторам этих регионов за чуткость и отзывчивость. Конечно, мы воспользуемся этим предложением, оно для нас очень нужно и важно. Мы ещё направили достаточно большое количество обращений в другие регионы. Надеюсь, тоже получим положительную реакцию", — подчеркнул губернатор Белгородской области.
https://ria.ru/20230320/deti-1859305843.html
https://ria.ru/20220901/tsentr-1813774944.html
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белгородская область, россия, воронежская область, вячеслав гладков, артек
Белгородская область, Белгородская область, Россия, Воронежская область, Вячеслав Гладков, Артек

Дети из белгородского приграничья отдохнут в городах России, заявил Гладков

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Дети из приграничных районов Белгородской области смогут отдохнуть в других регионах России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Дети из приграничных районов Белгородской области смогут отдохнуть в Липецкой и Воронежской областях, а также в Санкт-Петербурге", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
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По словам Гладкова, Липецкая область готова уже в июне в первую смену принять 50 белгородских ребят в возрасте от 8 до 17 лет. Их разместят в санаторно-оздоровительном комплексе "Прометей". Это один из крупнейших в ЦФО оздоровительных детских лагерей с почти полувековой историей. Недавно там провели ремонт в корпусах, благоустроили территорию.
Также губернатор рассказал, что 200 белгородских детей этой весной бесплатно отправятся на отдых в детских центрах "Артек" и "Орленок". Первая смена уже стартовала, продлится она три недели. На такое же время отправятся белгородские школьники в следующем заезде - в конце марта.
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Ранее сообщалось, что принять белгородских детей на территории своих субъектов также готовы губернаторы Воронежской области и Санкт-Петербурга. Кроме того, Гладков рассказал, что направил обращения с просьбой об организации детского отдыха и в другие регионы страны.
"Очень благодарен губернаторам этих регионов за чуткость и отзывчивость. Конечно, мы воспользуемся этим предложением, оно для нас очень нужно и важно. Мы ещё направили достаточно большое количество обращений в другие регионы. Надеюсь, тоже получим положительную реакцию", — подчеркнул губернатор Белгородской области.
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