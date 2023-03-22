https://ria.ru/20230322/otdykh-1859750919.html

Дети из белгородского приграничья отдохнут в городах России, заявил Гладков

Дети из белгородского приграничья отдохнут в городах России, заявил Гладков - РИА Новости, 22.03.2023

Дети из белгородского приграничья отдохнут в городах России, заявил Гладков

Дети из приграничных районов Белгородской области смогут отдохнуть в других регионах России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T12:52

2023-03-22T12:52

2023-03-22T12:52

белгородская область

белгородская область

россия

воронежская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Дети из приграничных районов Белгородской области смогут отдохнуть в других регионах России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Дети из приграничных районов Белгородской области смогут отдохнуть в Липецкой и Воронежской областях, а также в Санкт-Петербурге", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. По словам Гладкова, Липецкая область готова уже в июне в первую смену принять 50 белгородских ребят в возрасте от 8 до 17 лет. Их разместят в санаторно-оздоровительном комплексе "Прометей". Это один из крупнейших в ЦФО оздоровительных детских лагерей с почти полувековой историей. Недавно там провели ремонт в корпусах, благоустроили территорию. Также губернатор рассказал, что 200 белгородских детей этой весной бесплатно отправятся на отдых в детских центрах "Артек" и "Орленок". Первая смена уже стартовала, продлится она три недели. На такое же время отправятся белгородские школьники в следующем заезде - в конце марта. Ранее сообщалось, что принять белгородских детей на территории своих субъектов также готовы губернаторы Воронежской области и Санкт-Петербурга. Кроме того, Гладков рассказал, что направил обращения с просьбой об организации детского отдыха и в другие регионы страны. "Очень благодарен губернаторам этих регионов за чуткость и отзывчивость. Конечно, мы воспользуемся этим предложением, оно для нас очень нужно и важно. Мы ещё направили достаточно большое количество обращений в другие регионы. Надеюсь, тоже получим положительную реакцию", — подчеркнул губернатор Белгородской области.

https://ria.ru/20230320/deti-1859305843.html

https://ria.ru/20220901/tsentr-1813774944.html

https://ria.ru/20230302/otdykh-1855458721.html

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белгородская область, россия, воронежская область, вячеслав гладков, артек