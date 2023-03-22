Дети из белгородского приграничья отдохнут в городах России, заявил Гладков
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 22 мар - РИА Новости. Дети из приграничных районов Белгородской области смогут отдохнуть в других регионах России, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Дети из приграничных районов Белгородской области смогут отдохнуть в Липецкой и Воронежской областях, а также в Санкт-Петербурге", - сказал губернатор, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
По словам Гладкова, Липецкая область готова уже в июне в первую смену принять 50 белгородских ребят в возрасте от 8 до 17 лет. Их разместят в санаторно-оздоровительном комплексе "Прометей". Это один из крупнейших в ЦФО оздоровительных детских лагерей с почти полувековой историей. Недавно там провели ремонт в корпусах, благоустроили территорию.
Также губернатор рассказал, что 200 белгородских детей этой весной бесплатно отправятся на отдых в детских центрах "Артек" и "Орленок". Первая смена уже стартовала, продлится она три недели. На такое же время отправятся белгородские школьники в следующем заезде - в конце марта.
Ранее сообщалось, что принять белгородских детей на территории своих субъектов также готовы губернаторы Воронежской области и Санкт-Петербурга. Кроме того, Гладков рассказал, что направил обращения с просьбой об организации детского отдыха и в другие регионы страны.
"Очень благодарен губернаторам этих регионов за чуткость и отзывчивость. Конечно, мы воспользуемся этим предложением, оно для нас очень нужно и важно. Мы ещё направили достаточно большое количество обращений в другие регионы. Надеюсь, тоже получим положительную реакцию", — подчеркнул губернатор Белгородской области.