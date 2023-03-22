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Мишустин рассказал, о чем будет идти речь в отчете правительства в Госдуме
Мишустин рассказал, о чем будет идти речь в отчете правительства в Госдуме - РИА Новости, 22.03.2023
Мишустин рассказал, о чем будет идти речь в отчете правительства в Госдуме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на отчете кабмина в Государственной думе, который состоится четверг, будут обсуждаться результаты 2022 года по... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:35
2023-03-22T10:35
2023-03-22T11:01
госдума рф
россия
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на отчете кабмина в Государственной думе, который состоится четверг, будут обсуждаться результаты 2022 года по всей палитре экономической и социальной повестки."Традиционно все министры и вице-премьеры встретились с председателями и членами профильных комитетов Госдумы, что помогает нам еще точнее чувствовать пульс, который парламент задает по всей повестке. Уже завтра состоится отчет. Здесь, я думаю, что по такому совместному решению правильно, мы в первом квартале будем говорить о результатах 2022 года, о всей палитре как экономической повестки, так и социальной", - сказал Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
https://ria.ru/20230315/ekonomika-1858108580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия, михаил мишустин, политика
Госдума РФ, Россия, Михаил Мишустин, Политика
Мишустин рассказал, о чем будет идти речь в отчете правительства в Госдуме
Мишустин: в отчете правительства в Госдуме речь пойдет о результатах за первый квартал