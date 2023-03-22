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Мишустин рассказал, о чем будет идти речь в отчете правительства в Госдуме - РИА Новости, 22.03.2023
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10:35 22.03.2023 (обновлено: 11:01 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/otchet-1859699222.html
Мишустин рассказал, о чем будет идти речь в отчете правительства в Госдуме
Мишустин рассказал, о чем будет идти речь в отчете правительства в Госдуме - РИА Новости, 22.03.2023
Мишустин рассказал, о чем будет идти речь в отчете правительства в Госдуме
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на отчете кабмина в Государственной думе, который состоится четверг, будут обсуждаться результаты 2022 года по... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:35
2023-03-22T11:01
госдума рф
россия
михаил мишустин
политика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на отчете кабмина в Государственной думе, который состоится четверг, будут обсуждаться результаты 2022 года по всей палитре экономической и социальной повестки."Традиционно все министры и вице-премьеры встретились с председателями и членами профильных комитетов Госдумы, что помогает нам еще точнее чувствовать пульс, который парламент задает по всей повестке. Уже завтра состоится отчет. Здесь, я думаю, что по такому совместному решению правильно, мы в первом квартале будем говорить о результатах 2022 года, о всей палитре как экономической повестки, так и социальной", - сказал Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
https://ria.ru/20230315/ekonomika-1858108580.html
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госдума рф, россия, михаил мишустин, политика
Госдума РФ, Россия, Михаил Мишустин, Политика
Мишустин рассказал, о чем будет идти речь в отчете правительства в Госдуме

Мишустин: в отчете правительства в Госдуме речь пойдет о результатах за первый квартал

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на отчете кабмина в Государственной думе, который состоится четверг, будут обсуждаться результаты 2022 года по всей палитре экономической и социальной повестки.
"Традиционно все министры и вице-премьеры встретились с председателями и членами профильных комитетов Госдумы, что помогает нам еще точнее чувствовать пульс, который парламент задает по всей повестке. Уже завтра состоится отчет. Здесь, я думаю, что по такому совместному решению правильно, мы в первом квартале будем говорить о результатах 2022 года, о всей палитре как экономической повестки, так и социальной", - сказал Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Мишустин рассказал, что потребуется для выведения экономики на новые рубежи
15 марта, 17:57
 
Госдума РФРоссияМихаил МишустинПолитика
 
 
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