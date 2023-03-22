https://ria.ru/20230322/otchet-1859699222.html

Мишустин рассказал, о чем будет идти речь в отчете правительства в Госдуме

Мишустин рассказал, о чем будет идти речь в отчете правительства в Госдуме - РИА Новости, 22.03.2023

Мишустин рассказал, о чем будет идти речь в отчете правительства в Госдуме

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на отчете кабмина в Государственной думе, который состоится четверг, будут обсуждаться результаты 2022 года по... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:35

2023-03-22T10:35

2023-03-22T11:01

госдума рф

россия

михаил мишустин

политика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на отчете кабмина в Государственной думе, который состоится четверг, будут обсуждаться результаты 2022 года по всей палитре экономической и социальной повестки."Традиционно все министры и вице-премьеры встретились с председателями и членами профильных комитетов Госдумы, что помогает нам еще точнее чувствовать пульс, который парламент задает по всей повестке. Уже завтра состоится отчет. Здесь, я думаю, что по такому совместному решению правильно, мы в первом квартале будем говорить о результатах 2022 года, о всей палитре как экономической повестки, так и социальной", - сказал Мишустин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

https://ria.ru/20230315/ekonomika-1858108580.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

госдума рф, россия, михаил мишустин, политика