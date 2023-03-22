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Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 22.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:25 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/obstrel-1859783268.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 22.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский
Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и поселку Гольмовский, сообщили в среду в представительстве РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:25
2023-03-22T14:25
специальная военная операция на украине
в мире
гольмовский
донецк
куйбышевский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и поселку Гольмовский, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, по данным ведомства, в 12.35 было выпущено шесть снарядов такого же калибра по Гольмовскому. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
гольмовский
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в мире, гольмовский, донецк, куйбышевский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Гольмовский, Донецк, Куйбышевский район, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили десять снарядов по Донецку и Гольмовскому

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и поселку Гольмовский, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Кроме того, по данным ведомства, в 12.35 было выпущено шесть снарядов такого же калибра по Гольмовскому.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГольмовскийДонецкКуйбышевский районСЦККНАТО
 
 
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