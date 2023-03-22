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Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 22.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Гольмовский

Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и поселку Гольмовский, сообщили в среду в представительстве РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T14:25

2023-03-22T14:25

2023-03-22T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

гольмовский

донецк

куйбышевский район

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка и поселку Гольмовский, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Кроме того, по данным ведомства, в 12.35 было выпущено шесть снарядов такого же калибра по Гольмовскому. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

гольмовский

донецк

куйбышевский район

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в мире, гольмовский, донецк, куйбышевский район, сцкк, нато