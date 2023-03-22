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ВСУ выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/obstrel-1859781138.html
ВСУ выпустили по Донецку три снаряда
ВСУ выпустили по Донецку три снаряда - РИА Новости, 22.03.2023
ВСУ выпустили по Донецку три снаряда
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя снарядами калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T14:17
2023-03-22T14:17
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
россия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя снарядами калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в телеграм-канале представительства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230322/ukraina-1859757498.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
россия
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ выпустили по Донецку три снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка тремя снарядами калибра 155 миллиметров, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - отмечается в телеграм-канале представительства.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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