https://ria.ru/20230322/obstrel-1859754637.html
После обстрела ВСУ села Борисовка в Белгородской области погиб человек
После обстрела ВСУ села Борисовка в Белгородской области погиб человек - РИА Новости, 22.03.2023
После обстрела ВСУ села Борисовка в Белгородской области погиб человек
При обстреле села Борисовка под Белгородом погиб мужчина — сотрудник местного предприятия, на территорию которого попали снаряды, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T13:00
2023-03-22T13:00
2023-03-22T14:51
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
украина
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БЕЛГОРОД, 22 мар — РИА Новости. При обстреле села Борисовка под Белгородом погиб мужчина — сотрудник местного предприятия, на территорию которого попали снаряды, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия. Мои соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в записи в его Telegram-канале.По словам Гладкова, повреждены электрические и газовые коммуникации, также осколки попали на территории еще трех частных домов.На место обстрела приехал глава Волоконовского района Сергей Бикетов, работают оперативные службы.Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, на всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Село Борисовка Волоконовского района находится примерно в пяти километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20230320/zhile-1859259339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина
Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Украина
После обстрела ВСУ села Борисовка в Белгородской области погиб человек
Гладков: после обстрела со стороны ВСУ белгородского села Борисовка погиб мужчина