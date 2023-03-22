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ВСУ обстреляли Горловку и Широкую Балку
ВСУ обстреляли Горловку и Широкую Балку - РИА Новости, 22.03.2023
ВСУ обстреляли Горловку и Широкую Балку
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Широкая Балка, выпустив за пять минут 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в среду в представительстве... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:52
2023-03-22T10:52
2023-03-22T10:52
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Широкая Балка, выпустив за пять минут 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 10:25 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230321/spetsoperatsiya-1859637588.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Горловку и Широкую Балку
Украинские войска выпустили 14 снарядов по Горловке и Широкой Балке