https://ria.ru/20230322/obstrel-1859705306.html

ВСУ обстреляли Горловку и Широкую Балку

ВСУ обстреляли Горловку и Широкую Балку - РИА Новости, 22.03.2023

ВСУ обстреляли Горловку и Широкую Балку

Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Широкая Балка, выпустив за пять минут 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в среду в представительстве... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:52

2023-03-22T10:52

2023-03-22T10:52

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Широкая Балка, выпустив за пять минут 14 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм; 10:25 – населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230321/spetsoperatsiya-1859637588.html

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, вооруженные силы украины, россия