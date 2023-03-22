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В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 22.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 22.03.2023 (обновлено: 12:03 22.03.2023)
https://ria.ru/20230322/obstrel-1859671938.html
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена женщина
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 22.03.2023
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена женщина
Пожилая женщина получила ранение в результате обстрела поселка Александровка в ДНР со стороны украинских войск во вторник, сообщил в среду мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T08:40
2023-03-22T12:03
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Пожилая женщина получила ранение в результате обстрела поселка Александровка в ДНР со стороны украинских войск во вторник, сообщил в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По уточненной информации, в результате вчерашнего обстрела пгт (поселка городского типа – ред.) Александровка по улице Горького ранена женщина 1944 года рождения", - написал Кулемзин своем телеграм-канале. Ранее в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что за минувшие сутки в ДНР ранены пять мирных жителей в Киевском и Куйбышевском районах Донецка и Советском районе Макеевки.
https://ria.ru/20230315/donetsk-1857970048.html
донецкая народная республика
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происшествия, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена женщина

Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Александровки со стороны ВСУ ранена женщина

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Пожилая женщина получила ранение в результате обстрела поселка Александровка в ДНР со стороны украинских войск во вторник, сообщил в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате вчерашнего обстрела пгт (поселка городского типа – ред.) Александровка по улице Горького ранена женщина 1944 года рождения", - написал Кулемзин своем телеграм-канале.
Ранее в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что за минувшие сутки в ДНР ранены пять мирных жителей в Киевском и Куйбышевском районах Донецка и Советском районе Макеевки.
Петровский район Донецка после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены два человека
15 марта, 11:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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