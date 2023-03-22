https://ria.ru/20230322/obstrel-1859671938.html

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена женщина

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 22.03.2023

В ДНР при обстреле со стороны ВСУ ранена женщина

Пожилая женщина получила ранение в результате обстрела поселка Александровка в ДНР со стороны украинских войск во вторник, сообщил в среду мэр Донецка Алексей... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T08:40

2023-03-22T08:40

2023-03-22T12:03

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Пожилая женщина получила ранение в результате обстрела поселка Александровка в ДНР со стороны украинских войск во вторник, сообщил в среду мэр Донецка Алексей Кулемзин. "По уточненной информации, в результате вчерашнего обстрела пгт (поселка городского типа – ред.) Александровка по улице Горького ранена женщина 1944 года рождения", - написал Кулемзин своем телеграм-канале. Ранее в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что за минувшие сутки в ДНР ранены пять мирных жителей в Киевском и Куйбышевском районах Донецка и Советском районе Макеевки.

https://ria.ru/20230315/donetsk-1857970048.html

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк