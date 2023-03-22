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В Буркина-Фасо рассказали о приоритетах в сотрудничестве с Россией
В Буркина-Фасо рассказали о приоритетах в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 22.03.2023
В Буркина-Фасо рассказали о приоритетах в сотрудничестве с Россией
Приоритетом сотрудничества Буркина-Фасо и России являются сферы обороны и безопасности, заявил в интервью РИА Новости председатель законодательного собрания... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T10:04
2023-03-22T10:04
2023-03-22T10:04
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Приоритетом сотрудничества Буркина-Фасо и России являются сферы обороны и безопасности, заявил в интервью РИА Новости председатель законодательного собрания переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума. "Приоритетом в сотрудничестве с Россией являются прежде всего сферы безопасности и обороны - для того, чтобы определить возможность России помогать и поддерживать нас в борьбе с терроризмом", - сказал парламентарий. Бугума также отметил, что Уагадугу также стремится укреплять сотрудничество с Москвой в экономической сфере. "Это в частности такие области, как транспорт, сельское хозяйство и все, что связано с энергетикой и нефтепродуктами", - сказал он. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года. Власти Буркина-Фасо ранее объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что денонсация договора вступит в силу через месяц после получения письменного уведомления. В конце января сообщалось, что французские военные в течение месяца покинут территорию Буркина-Фасо по официальному требованию властей страны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо, россия
В мире, Буркина-Фасо, Россия
В Буркина-Фасо рассказали о приоритетах в сотрудничестве с Россией
Глава парламента Буркина-Фасо Бугума назвал оборону приоритетом сотрудничества с Россией
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Приоритетом сотрудничества Буркина-Фасо и России являются сферы обороны и безопасности, заявил в интервью РИА Новости председатель законодательного собрания переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума.
"Приоритетом в сотрудничестве с Россией являются прежде всего сферы безопасности и обороны - для того, чтобы определить возможность России помогать и поддерживать нас в борьбе с терроризмом", - сказал парламентарий.
Бугума также отметил, что Уагадугу
также стремится укреплять сотрудничество с Москвой
в экономической сфере.
"Это в частности такие области, как транспорт, сельское хозяйство и все, что связано с энергетикой и нефтепродуктами", - сказал он.
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Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель
, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
Власти Буркина-Фасо ранее объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией
, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что денонсация договора вступит в силу через месяц после получения письменного уведомления.
В конце января сообщалось, что французские военные в течение месяца покинут территорию Буркина-Фасо по официальному требованию властей страны.
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