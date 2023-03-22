https://ria.ru/20230322/oborona-1859690086.html

В Буркина-Фасо рассказали о приоритетах в сотрудничестве с Россией

В Буркина-Фасо рассказали о приоритетах в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 22.03.2023

В Буркина-Фасо рассказали о приоритетах в сотрудничестве с Россией

Приоритетом сотрудничества Буркина-Фасо и России являются сферы обороны и безопасности, заявил в интервью РИА Новости председатель законодательного собрания... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T10:04

2023-03-22T10:04

2023-03-22T10:04

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буркина-фасо

россия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Приоритетом сотрудничества Буркина-Фасо и России являются сферы обороны и безопасности, заявил в интервью РИА Новости председатель законодательного собрания переходного периода Буркина-Фасо Усман Бугума. "Приоритетом в сотрудничестве с Россией являются прежде всего сферы безопасности и обороны - для того, чтобы определить возможность России помогать и поддерживать нас в борьбе с терроризмом", - сказал парламентарий. Бугума также отметил, что Уагадугу также стремится укреплять сотрудничество с Москвой в экономической сфере. "Это в частности такие области, как транспорт, сельское хозяйство и все, что связано с энергетикой и нефтепродуктами", - сказал он. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года. Власти Буркина-Фасо ранее объявили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного более 60 лет назад. МИД Буркина-Фасо также уведомил французскую сторону, что денонсация договора вступит в силу через месяц после получения письменного уведомления. В конце января сообщалось, что французские военные в течение месяца покинут территорию Буркина-Фасо по официальному требованию властей страны.

https://ria.ru/20230321/afrika-1859602621.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, буркина-фасо, россия