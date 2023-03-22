В офисе Зеленского предложили снизить лимит цен на российскую нефть
В офисе Зеленского предложили снизить лимит цен на российскую нефть до 10-20 долларов
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко предлагает снизить лимит цен на российскую нефть до 10-20 долларов за баррель при нынешних 60 долларах, пишет журнал Newsweek.
"Устенко заявил, что Киев хочет сократить цифру лимита вдвое - примерно до 30 долларов за баррель, при этом он сказал Newsweek, что сам он считает возможным потолок в 10-20 долларов", - пишет издание.
По его словам, Россия сейчас получает "намного меньше прибыли" в сравнении с тем, что было до введения лимита цен на нефть.
"Смешно, если это не сделать. Это будет иметь серьезные и важные последствия... Давайте снизим потолок цен до значительно более низкого уровня", - заявил изданию Устенко.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
С 5 февраля стали действовать санкции в отношении топлива: Евросоюз запретил импорт российских нефтепродуктов, одновременно страны ЕС и "Большой семерки" установили потолок цен на них. Лимит определен в размере 100 долларов за баррель для нефтепродуктов из России, торгующихся с премией к эталонной марке нефти (дизтопливо), и 45 долларов за баррель - для торгующихся со скидкой (мазут).
Президент России Владимир Путин в конце прошлого года своим указом запретил поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусмотрено использование механизма фиксации предельной цены (так называемого потолка), введенного США и другими недружественными странами. В отношении нефти этот ответ заработал 1 февраля. По нефтепродуктам же дату должно определить правительство.