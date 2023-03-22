https://ria.ru/20230322/natsizm-1859895278.html

Никитин: Россия призовет к ответу тех, кто помогал нацизму возродиться

Никитин: Россия призовет к ответу тех, кто помогал нацизму возродиться - РИА Новости, 22.03.2023

Никитин: Россия призовет к ответу тех, кто помогал нацизму возродиться

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем телеграм-канале напомнил, что впервые действия нацистов на оккупированных территориях СССР впервые были... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T20:07

2023-03-22T20:07

2023-03-22T20:07

новгородская область

андрей никитин (политик)

госдума рф

оон

великая отечественная война (1941-1945)

неонацизм

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 мар – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем телеграм-канале напомнил, что впервые действия нацистов на оккупированных территориях СССР впервые были признаны геноцидом именно в Новгородской области.Такое решение 27 октября 2020 года принял Солецкий районный суд. Речь шла о расправах над мирным населением в деревне Жестяная Горка Батецкого района."В ‪1942-1943 годах там были расстреляны и замучены тысячи людей. Подобных преступлений было множество, и у этих трагедий нет срока давности", - заявил губернатор.Никитин также отметил, что Запад годами скрывал военных преступников, которые продолжали вести пропагандистскую деятельность.Никитин подчеркнул, что те, кто пришли им на смену, сегодня убивают людей на Донбассе, лицемерно прикрываясь докладами международных фондов и организаций, которые восемь лет не замечали геноцид на востоке Украины, а теперь с радостью устраивают травлю России на международной арене.22 марта Госдума приняла проект заявления "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны ‪1941-1945 годов". Депутаты опирались на Устав ООН, приговор Нюрнбергского трибунала, Конвенцию о предупреждении геноцида и Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям.Законодатели подчеркнули, что "принципиально важно дать судебно-правовую оценку военным преступлениям и преступлениям против человечности" со стороны властей Германии и ее вооруженных сил, в том числе войск СС, и подразделений, сформированных на территориях Италии, Испании, Норвегии, Нидерландов, Финляндии и других государств.

https://ria.ru/20230321/marshruty-1859429503.html

новгородская область

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Алёна Пава

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Алёна Пава

новгородская область, андрей никитин (политик), госдума рф, оон, великая отечественная война (1941-1945), неонацизм