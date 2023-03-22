https://ria.ru/20230322/nagrady-1859773833.html

Путин вручил премии для молодых деятелей культуры

Путин вручил премии для молодых деятелей культуры - РИА Новости, 22.03.2023

Путин вручил премии для молодых деятелей культуры

Президент России Владимир Путин в среду в Кремле вручает премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T13:49

2023-03-22T13:49

2023-03-22T13:49

россия

владимир путин

сергей полунин

общество

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Кремле вручает премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры за 2022 год. Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о присуждении премии для молодых деятелей культуры 2022 года артисту балета Сергею Полунину (за вклад в развитие и популяризацию отечественного хореографического искусства), скульптору Екатерине Пильниковой (за серию скульптурных произведений, посвященных выдающимся представителям русской культуры и искусства) и режиссеру Айдару Заббарову (за вклад в развитие отечественного театрального искусства). Премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2022 года удостоены режиссер Александр Галибин (за вклад в развитие отечественного детского кино), руководитель ансамбля "Радость" Виктор Гоцуленко (за вклад в эстетическое и патриотическое воспитание детей и подростков в районе базирования Военно-Морского Флота) и режиссер Инесса Ковалевская (за вклад в развитие отечественного анимационного искусства, создание жанра музыкального мультфильма, просветительскую деятельность). Премия президента для молодых деятелей культуры вручается с 2011 года, а в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества - с 2013 года. По традиции глава государства вручает их в преддверии Дня работника культуры, который отмечается 25 марта. Президентскими указами учреждены по три премии для молодых деятелей культуры (до 35 лет) и авторов произведений для детей и юношества. Премии могут присуждаться как одному соискателю, так и коллективу до трех человек за создание талантливых произведений литературы и искусства, реализацию творческих и исследовательских проектов в сфере искусства, библиотечного дела, музейной и издательской деятельности, художественного образования, сохранения объектов культурного наследия, сохранения и развития национальных культур народов России.

https://ria.ru/20230308/zhenschiny-1856553921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, сергей полунин, общество