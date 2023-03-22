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Россия и Мьянма объединят усилия для борьбы с экстремизмом, заявил Краснов - РИА Новости, 22.03.2023
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07:29 22.03.2023
https://ria.ru/20230322/myanma-1859664465.html
Россия и Мьянма объединят усилия для борьбы с экстремизмом, заявил Краснов
Россия и Мьянма объединят усилия для борьбы с экстремизмом, заявил Краснов - РИА Новости, 22.03.2023
Россия и Мьянма объединят усилия для борьбы с экстремизмом, заявил Краснов
Россия и Мьянма имеют потенциал для совместного противодействия терроризму, экстремизму и киберпреступности, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T07:29
2023-03-22T07:29
в мире
россия
мьянма
нейпьидо
игорь краснов
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НЕЙПЬИДО, 22 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма имеют потенциал для совместного противодействия терроризму, экстремизму и киберпреступности, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. "Уверен, что у нас есть потенциал для объединения усилий в различных сферах, в первую очередь противодействии киберпреступности, терроризму, экстремизму, коррупции, экологическим преступлениям, отмыванию денег и по другим направлениям работы", - сказал Краснов в ходе рабочей встречи в Нейпьидо с министром по правовым вопросам, генпрокурором Мьянмы Тидой У. Российский генпрокурор также пригласил госпожу У и сотрудников ведомства в Россию, чтобы определить приоритетные направления взаимодействия и закрепления их в программе сотрудничества. "Кроме того, отдельно хочу пригласить вас в город Владивосток, где в сентябре состоится очередной Восточный экономический форум. В ходе его проведения будет возможность познакомиться с опытом нашей деятельности в сфере защиты прав предпринимателей", - добавил Краснов.
https://ria.ru/20230315/po-1858043171.html
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в мире, россия, мьянма, нейпьидо, игорь краснов
В мире, Россия, Мьянма, Нейпьидо, Игорь Краснов
Россия и Мьянма объединят усилия для борьбы с экстремизмом, заявил Краснов

Краснов: Россия и Мьянма объединят усилия для борьбы с экстремизмом и ИТ-преступностью

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов . Архивное фото
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НЕЙПЬИДО, 22 мар - РИА Новости. Россия и Мьянма имеют потенциал для совместного противодействия терроризму, экстремизму и киберпреступности, заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
"Уверен, что у нас есть потенциал для объединения усилий в различных сферах, в первую очередь противодействии киберпреступности, терроризму, экстремизму, коррупции, экологическим преступлениям, отмыванию денег и по другим направлениям работы", - сказал Краснов в ходе рабочей встречи в Нейпьидо с министром по правовым вопросам, генпрокурором Мьянмы Тидой У.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Краснов поручил взять на контроль переход госорганов на отечественное ПО
15 марта, 14:47
Российский генпрокурор также пригласил госпожу У и сотрудников ведомства в Россию, чтобы определить приоритетные направления взаимодействия и закрепления их в программе сотрудничества.
"Кроме того, отдельно хочу пригласить вас в город Владивосток, где в сентябре состоится очередной Восточный экономический форум. В ходе его проведения будет возможность познакомиться с опытом нашей деятельности в сфере защиты прав предпринимателей", - добавил Краснов.
Президент России Владимир Путин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
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15 марта, 14:16
 
В миреРоссияМьянмаНейпьидоИгорь Краснов
 
 
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