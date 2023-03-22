https://ria.ru/20230322/muzey-1859798949.html
Минкульт назначил нового гендиректора Политехнического музея
Минкульт назначил нового гендиректора Политехнического музея - РИА Новости, 22.03.2023
Минкульт назначил нового гендиректора Политехнического музея
Помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Дмитрий Кожанов назначен гендиректором Политехнического музея, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. Ранее... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-22T15:25
2023-03-22T15:25
2023-03-22T15:54
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Дмитрий Кожанов назначен гендиректором Политехнического музея, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. Ранее гендиректором Политехнического музея была Елена Проничева. Она заняла пост директора Третьяковской галереи 9 февраля. Врио гендиректора Политеха был назначен Константин Фурсов."Двадцать второго марта статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова представила нового руководителя Политехнического музея. Им стал представитель Курчатовского института, кандидат экономических наук Дмитрий Кожанов", - говорится в сообщении.Замминистра отметила, что в данный момент продолжается масштабный проект реконструкции Политехнического музея, ведется активная работа по созданию постоянной экспозиции и оцифровке фондов, развивается филиальная сеть, готовится к открытию филиал в Музейном квартале в Туле. За прошлый год мероприятия музея, включая лекции, кинопоказы, мастер-классы, посетили более 200 тысяч человек.Сообщается, что Кожанов перешел на должность директора музея с поста помощника президента НИЦ "Курчатовский институт", в прошлом занимал руководящие позиции в научно-исследовательских и производственных предприятиях."По словам Аллы Маниловой, ведомство возлагает большие надежды на нового руководителя во главе высокопрофессиональной команды Политехнического музея", - отметили в Минкультуры.Манилова добавила, что Политехнический музей сегодня является центром притяжения как профессионального сообщества, так и тех, кто только открывает для себя мир науки и технологий. "Политехнический музей – это уникальная синергия науки, инженерии и искусства. Заложенная еще императором Александром II миссия музея – просвещение молодого поколения и популяризация научного знания – остается неизменной", - приводятся слова Маниловой.
https://ria.ru/20230321/muzey-1859382681.html
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россия, политехнический музей, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, москва, курчатовский институт
Культура, Россия, Политехнический музей, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Новости культуры, Москва, Курчатовский институт
Минкульт назначил нового гендиректора Политехнического музея
Минкульт назначил Дмитрия Кожанова новым гендиректором Политехнического музея
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Дмитрий Кожанов назначен гендиректором Политехнического музея, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. Ранее гендиректором Политехнического музея была Елена Проничева. Она заняла пост директора Третьяковской галереи 9 февраля. Врио гендиректора Политеха был назначен Константин Фурсов.
"Двадцать второго марта статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова
представила нового руководителя Политехнического музея. Им стал представитель Курчатовского института, кандидат экономических наук Дмитрий Кожанов", - говорится в сообщении.
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Замминистра отметила, что в данный момент продолжается масштабный проект реконструкции Политехнического музея, ведется активная работа по созданию постоянной экспозиции и оцифровке фондов, развивается филиальная сеть, готовится к открытию филиал в Музейном квартале в Туле
. За прошлый год мероприятия музея, включая лекции, кинопоказы, мастер-классы, посетили более 200 тысяч человек.
Сообщается, что Кожанов перешел на должность директора музея с поста помощника президента НИЦ "Курчатовский институт", в прошлом занимал руководящие позиции в научно-исследовательских и производственных предприятиях.
"По словам Аллы Маниловой, ведомство возлагает большие надежды на нового руководителя во главе высокопрофессиональной команды Политехнического музея", - отметили в Минкультуры.
Манилова добавила, что Политехнический музей сегодня является центром притяжения как профессионального сообщества, так и тех, кто только открывает для себя мир науки и технологий. "Политехнический музей – это уникальная синергия науки, инженерии и искусства. Заложенная еще императором Александром II миссия музея – просвещение молодого поколения и популяризация научного знания – остается неизменной", - приводятся слова Маниловой.
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