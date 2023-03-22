https://ria.ru/20230322/muzey-1859798949.html

Минкульт назначил нового гендиректора Политехнического музея

Минкульт назначил нового гендиректора Политехнического музея - РИА Новости, 22.03.2023

Минкульт назначил нового гендиректора Политехнического музея

Помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Дмитрий Кожанов назначен гендиректором Политехнического музея, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. Ранее... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-22T15:25

2023-03-22T15:25

2023-03-22T15:54

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россия

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новости культуры

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Помощник президента НИЦ "Курчатовский институт" Дмитрий Кожанов назначен гендиректором Политехнического музея, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. Ранее гендиректором Политехнического музея была Елена Проничева. Она заняла пост директора Третьяковской галереи 9 февраля. Врио гендиректора Политеха был назначен Константин Фурсов."Двадцать второго марта статс-секретарь – заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова представила нового руководителя Политехнического музея. Им стал представитель Курчатовского института, кандидат экономических наук Дмитрий Кожанов", - говорится в сообщении.Замминистра отметила, что в данный момент продолжается масштабный проект реконструкции Политехнического музея, ведется активная работа по созданию постоянной экспозиции и оцифровке фондов, развивается филиальная сеть, готовится к открытию филиал в Музейном квартале в Туле. За прошлый год мероприятия музея, включая лекции, кинопоказы, мастер-классы, посетили более 200 тысяч человек.Сообщается, что Кожанов перешел на должность директора музея с поста помощника президента НИЦ "Курчатовский институт", в прошлом занимал руководящие позиции в научно-исследовательских и производственных предприятиях."По словам Аллы Маниловой, ведомство возлагает большие надежды на нового руководителя во главе высокопрофессиональной команды Политехнического музея", - отметили в Минкультуры.Манилова добавила, что Политехнический музей сегодня является центром притяжения как профессионального сообщества, так и тех, кто только открывает для себя мир науки и технологий. "Политехнический музей – это уникальная синергия науки, инженерии и искусства. Заложенная еще императором Александром II миссия музея – просвещение молодого поколения и популяризация научного знания – остается неизменной", - приводятся слова Маниловой.

https://ria.ru/20230321/muzey-1859382681.html

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Кирилл Волков

россия, политехнический музей, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), новости культуры, москва, курчатовский институт